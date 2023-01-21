穿西裝戴報童帽…成都復古紳士騎行 時光瞬間倒流

Suit Ride CD紳裝騎行活動。（取材自紅星新聞）

穿著復古風的服飾，騎著年代感滿滿的復古自行車，成都的街頭出現一隊引人注目的隊伍。他們是「Suit Ride CD紳裝騎行」的參與者，領頭的「包包」戴著報童帽，穿著軍綠色夾克配上薑黃色圍巾，一身精緻而舒適，他們以復古穿搭展現成都文化的多樣性。

紅星新聞報導，Suit Ride紳裝騎行活動，最早於2020年出現在上海。包包最初了解這個活動時十分羨慕，沒想到今年自己竟然成為成都紳裝騎行的組織者。

這次騎行的路線結合了成都的本土文化，一路上既可以體驗現代潮流，也可感受成都濃厚的文化底蘊。活動行經太古里、總府路、天府廣場等七個站點大約12公里的路程。

為什麼會穿得如此與眾不同地去騎自行車？包包認為，這其實只是一種生活方式，對於喜歡復古穿搭的人來說，這就是他們的日常，和常見的運動服、休閒裝沒有差異。

近年來，越來越多的人喜歡復古文化，無論是追憶過去，還是追趕潮流，在包包看來，這只是多了一種生活方式的選擇，「復古文化其實還是小眾文化，但是成都文化的多樣性讓它有足夠的發展空間 」。

參與者之一的孫先生在上大學的時候，就愛上了復古紳裝。但當他穿著這些復古、略顯正式的行頭，別人會把他當作異類。他曾買過一頂復古八角帽，戴了兩次就不帶了，因為「無法融入周圍」。