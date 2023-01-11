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山東女醫控前夫投毒、打激素致殘 警：模仿作案

中國新聞組／即時報導
被投毒前的劉暢。（取材自紫牛新聞）
被投毒前的劉暢。（取材自紫牛新聞）

山東費縣女醫生劉暢2019年在社交媒體上公開舉報，稱自己遭同為醫生的前夫高某森使用大量激素藥物「投毒」；近日該案在費縣人民法院開庭審理，再度引發輿論關注。

紅星新聞報導，費縣法院工作人員稱，案件涉及當事人隱私，將採取不公開審理方式進行。劉暢說，自己放棄刑事附帶民事訴訟，「他（高某森）毀了我的身體和六年青春，我不要賠償，不諒解，只求法律予以嚴懲。」劉暢還稱，費縣縣委政法委會同當地警方及衛健局與其進行會談，警方透露，嫌疑人作案手法是模仿2016年內蒙古赤峰市兩醫生使用激素投毒的案子，。

據報導，2016年10月末，劉暢與丈夫結婚一年多後，她感到身體不適，出現視線模糊、腿部抽筋、多飲多尿、體重劇增、腿部腹部皮膚現大量裂紋等症狀，檢查後，醫生懷疑她在短期內服用過大量激素類藥物。

2017年9月底，在與丈夫高某森吵架後分居時，劉暢母親在家中發現大量藥品，其中包括七支激素類藥物地塞米松，讓劉暢懷疑丈夫想用藥物謀害自己。

劉暢立馬去費縣鐘羅山派出所報案，不過，警員稱證據不足不予立案。此後半年，劉暢向費縣及臨沂衛健、信訪、公安等多部門反映情況，直到2018年4月，費縣衛健局給出答覆意見書，對於高某森未經護士長同意違規拿取藥品給出了停職七天反省、罰款500元的處理決定。

2019年6月份，此事被當地節目通報，費縣公安局啟動調查。劉暢講述高某森被帶到刑偵隊審訊，並承認對她用了一部分藥品，打了十多天。當時劉暢公開舉報後，媒體跟進報導，網上還出現一份疑似高某森的回應，稱劉暢舉報是「誣告」，使用地塞米松等藥物是治療劉暢的腰椎間盤突出症，且整個用藥過程劉暢一直知曉。

報導提到，夫妻雙方的不同說法曾令事件一度撲朔迷離。2022年3月18日，費縣公安局認為劉暢被傷害一案「符合立案條件」，現立案偵查。費縣公安局作出的鑑定意見通知書顯示，劉暢身體損傷程度屬重傷二級；同年4月，高某森被刑拘並被批准逮捕。

公安 隱私

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