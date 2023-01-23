世界灌溉工程遺產 四川、江蘇、浙江、江西4省上榜

超過2000年歷史、迄今仍灌溉50餘萬畝土地的四川通濟堰，入選最新的世界灌溉工程遺產名錄。（取財自「中國防汛抗旱」微信公眾號）

中國水利灌溉工程，有四項最新入選了世界灌溉工程遺產名錄，包含四川省通濟堰、江蘇省興化垛田、浙江省松陽松古灌區和江西省崇義上堡梯田，使中國的世界灌溉工程遺產已達30項。

通濟堰 距今2164年歷史

據中國水利部消息，四川通濟堰始建於西元前141年，距今有2164年歷史，渠首位於成都市新津縣南河、西河、金馬河交匯處，採取引水方向和自然河流方向呈大自然黃金角（137.5），是中國歷史上規模最大運用時間最長的活動壩。也形成「堰工局」、「堰長制」等獨特的水利管理體制。通濟堰灌區為都江堰灌區的重要部分，主要向成都、眉山2市4縣區供水，灌溉面積52萬畝。

江蘇興化垛田形式特別，高出水面一公尺。（取財自「中國防汛抗旱」微信公眾號）

興化垛田 世界唯一體系

江蘇興化垛田灌排工程體系是世界唯一、里下河腹地獨有的、分布在興化湖蕩區的高地旱田灌排工程體系。唐代以來，興化先民築捍海堤，築圩堤，興建排灌設施，並架木浮田、壘土成垛，形成高出水面1公尺以上的田塊，即明代中後期創建與初步發展的垛田，發展成擁有配套的圩堤、灌排管道、水閘等複合灌排工程體系和獨特的灌溉方式的灌溉工程系統。

浙江松古灌區始自漢代，開創「汴石分水」、「定期輪灌」、「圳田制」、「堰董制、圳董制」、「水權管理」等創造性的灌區管理機制。（取財自「中國防汛抗旱」微信公眾號）

松古灌區 灌溉網路交錯

浙江松古灌區自漢代開始，先民因地治水，在松陰溪流域依勢築堰建渠，分片「開圳引水」，逐步建成以松陰溪主支流為水源，堰堤密布、圳渠交錯的灌溉網路。

數百年來，當地先民以榜文、碑刻、文選等形式，記錄「七三法」立項選址、「借地建圳」，採用「人字形」壩體結構等建設機制，及「汴石分水」、「定期輪灌」、「圳田制」、「堰董制、圳董制」、「水權管理」等創造性的灌區管理機制。

江西上堡梯田被稱為「世界最大客家梯田」，垂直落差上千公尺。（取財自「中國防汛抗旱」微信公眾號）

上堡梯田 落差近千公尺

至於江西上堡梯田，是位於江西省贛州市崇義縣西北部山區，面積約有5.1萬畝，主要分布在上堡、豐州、思順三個鄉（鎮）26個行政村。梯田最高海拔1260公尺，最低280公尺，垂直落差近千公尺，最高達62梯層，被稱為「世界最大客家梯田」。上堡梯田開發歷史最早可追溯至先秦時期，興起於秦漢時期，成熟於宋元時期，完善於明清時期，距今至少2200年歷史。