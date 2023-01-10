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中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

3年首出國… 廣州飛洛杉磯 有人砸9萬元訂機票

中國新聞組／北京10日電
中國國門開放首日，北京機場來往人潮甚多。(路透)
中國國門開放首日，北京機場來往人潮甚多。(路透)

中國8日起重開國境，眾多民眾終於能在新冠疫情爆發三年首度出國，各界預料將出現「報復性出遊潮」，美國、南韓成熱門目的地，有人竟砸下9萬人民幣（約1.3萬美元）預定廣州飛洛杉磯頭等艙，央視報導指出，南韓直飛中國機票「一票難求」。

有港媒報導，據中國旅遊平台「攜程」公布資訊，自從中國宣布「解封」後，該平台預定最貴的單張機票是廣州飛美國洛杉磯的頭等艙，票價高達9萬元；最貴的一張訂單是四張上海直飛美國舊金山的機票，總共17萬元；飛得最遠的則是一張從上海經荷蘭阿姆斯特丹轉機前往南美洲阿根廷的機票，飛行距離長達1萬9662公里。

中國「同程旅行」平台公布的數據顯示，8日出入中國的機票訂單比暴增為6.28倍，創下2020年3月以來的新高。「去哪兒」的資料稱，預定1月8日至2月15日之間從中國出發的國際機票，熱門地點為泰國、澳門、南韓、美國和新加坡，至於從外地飛中國的熱門訂票航線，包括從南韓、香港、泰國、澳門和馬來西亞飛中國的航班。

央視新聞則稱，在南韓機票訂購網站上，南韓直飛中國的航班幾乎賣光，連轉機的也很搶手，從仁川直飛北京的機票，最高被炒到1張1萬元，是去年的好幾倍。央視還引述南韓券商的預測指稱，今年南韓免稅店銷售額預計可成長10%。

南韓 澳門 洛杉磯

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