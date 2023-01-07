言情小說女主戀毒梟 惹怒四川戒毒局 點名三觀不正

風情不搖晃。（取材自微博）

一部名為「風情不搖晃」的言情小說 近日在中國網路上引發熱議，四川省戒毒管理局官方微博近日發布一條視頻，點名批評該部小說：「文學創作要有底線，莫讓英雄流血再寒心。」並呼籲抵制「毒」小說。

來源：YouTube

天目新聞報導，該小說作者為初禾初，講述的是女主為給緝毒警察 男友報仇自發當臥底，和毒梟戀愛並將其送入監獄的故事，有出版發售的實體書籍。

四川戒毒局發文批評後，有媒體致電該小說出版方百花洲文藝出版社了解到，出版社正在著手處理此事。另據鳳凰網視頻，事件發酵後，各大電商平台陸續下架該小說，下架平台包括京東、噹噹、拼多多等。

三觀不正、歌頌毒販、沒有底線、帶壞青少年……去年11月，便有網友在相關平台上提問，涉及這麼多負面標籤，「風情不搖晃」為何還不下架；目前，在網路上搜索「風情不搖晃」，質疑評論更是數不勝數。

報導指出，1月4日該作品四川戒毒局點名批評後，多位早期讀者在社交媒體上發文，稱「風情不搖晃」最早連載於晉江文學城，2014年便被封禁，後該小說又被簽給百度 閱讀。不過，目前在百度閱讀搜索，並未看到該作品的相關信息。

據報導，雖然眾多正版平台已下架該作品，但截至發稿，仍能在網路上找到可以閱讀的盜版電子版書籍。

官媒人民網對此也有評論指出，該小說在一些情節設計上，確實備受詬病。由於未把握好尺寸，乃至偏離了基本的價值觀，被斥為「三觀不正」並不冤枉。

文章指出，下架是正確的處理方式，但此事不能因下架就一了百了，其背後存在的問題依然是值得深思和探討的。需要思考的是，這樣的小說何以面世？如果說作者年輕，缺少對此類題材的把握，那麼出版社為何未展現應有的把關能力？

評論表示，創作是作者的權利和自由，但不能扔掉底線，不能傷害公序良俗。「但願這起風波能夠凝聚共識，三觀要正，不能搖晃。」