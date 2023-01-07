「買了3套買4套」湖南號召領導幹部多買房書記升官

2022年8月，鄧碧波（前）在房地產展交易會上號召領導多買房時說，「希望各位同事、各位領導，要帶頭購房。買了一套買二套，買了二套買三套，買了三套買四套。」（視頻截圖）

湖南常德市人大常委會2022年12月24日發布公告，介紹部分人大代表資格變動情況，其中包括曾大呼「買了三套買四套」、號召買房的鄧碧波，獲准辭去（常德）市八屆人大代表職務。據了解，鄧碧波目前已升任常德市委副秘書長。

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大皖新聞報導，2022年8月16日，在湖南省常德市石門縣2022年房地產 展示交易會開幕式上，時任石門縣委書記的鄧碧波在宣布開幕前講話時稱，「我希望在今天的會議上，我們各位同志 們，各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套。」此番言論在當時引起了爭議。

此後，鄧碧波的人事調整信息都會引起關注。

一個多月後，石門縣召開全縣領導幹部大會，宣布鄧碧波不再擔任中共 石門縣委書記、常委、委員職務，另有任用。

據了解，鄧碧波目前的職務是常德市委副秘書長、市委辦副主任（兼），他的工作分工是分管政工人事、業務指導、黨建、紀檢、工會、市委機關文明創建工作；分管人事科、直屬機關黨委、直屬機關紀委、工會；聯繫市委保密辦；參與市文明委工作；對人事科、直屬機關黨委、直屬機關紀委工會的黨風廉政建設、意識形態負直接領導責任。