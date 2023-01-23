中國唯一 雲南雨林學校探索人與自然 老奶奶也著迷

雨林學校。（取材自新華網）

2019年，林奈實驗室攜手望天樹景區在雲南邊陲西雙版納勐臘縣共同打造了全中國唯一的「雨林學校」。三年多來，雨林學校開展熱帶雨林生物主題活動300餘場，受眾已超200萬人次，光自然科考營舉辦100期下來，就已吸引海內外8萬多青少年參與，年近七旬的老奶奶也欲罷不能。雨林學校已成為人與雨林的情感連接的平台，探索人與自然相處最好方式。

「我們堅持讓孩子在自然中了解自然、敬重自然，從而學會保護自然。而第一步就是走進自然。」雨林學校負責人劉芝龍博士說。香港文匯報報報導，據學校人員觀察，大自然中那些「會發光的蘑菇」、「吃蘑菇的蚊子」、「留出血色花蜜的植物」等，只要發現一個，孩子們都會興奮無比，孩子們非常期待走進森林。

雨林科考探究活動。（取材自新華網）

在這裡，一群來自四面八方的年輕碩博士一邊做著近在咫尺標本捕捉的自然研究，一邊又致力於生態保護的自然科普。2019年建成至今，他們研發了18套課程，在西雙版納開展了近100期科普夏令營。到目前為止，雨林學校推動的自然科普受眾已超200萬人。

老家在東北的劉芝龍，2013年在中科院西雙版納熱帶植物園 攻讀碩士，一年四季充滿生機的熱帶雨林深深地吸引著他。幾年後，劉芝龍攻讀植物學博士，西雙版納仍是他割捨不下的地方。博士畢業後，劉芝龍開始專注於熱帶雨林相關的科普教育 ，成了景區的常客，景區方面提議和劉芝龍合作創辦了這所雨林學校。

「學校最大的特點就是跟雨林之間沒有邊界，我們本身就在景區裡面，就在保護區的實驗區裡，身邊的保護物種，離我們不到十米遠。」劉芝龍舉例說，比如，剛剛下了一場雨，都有哪些物質被隨雨水帶到了雨林，只需要十秒鐘就能獲取到第一手的數據與材料，這對科學研究很有優勢。

學校從創辦開始，就一直在探索如何用便於理解的方式去傳播關於雨林和自然的知識，以及教會人們怎樣去保護自然。「自然科考營的舉辦，讓我們找到了突破口。」劉芝龍說。2021年雲南15頭野生亞洲象出行，聚焦了全世界的目光。生活在城市的孩子們在科考營行程中，邂逅了野象的腳印和蹤跡，捧起大象粑粑那刻，大家才知道大象粑粑其實一點兒不臭。

不僅孩子，老奶奶們也著了迷。報導稱，在剛剛結束的一期科考營中，就有兩位年近七旬的「姥姥」讓大家刮目相看。來自河南 的張春芳和張秋芳是兩姐妹，一開始報名時是想幫女兒帶孩子，來到營地才發現這裡也有適合大人體驗的課程，帶隊的都是專業老師，讓她們收穫滿滿。張春芳她還發現孫女不僅學會一些動植物知識，與人溝通交流的能力也有明顯進步。