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去年中國電影票房逾300億 影史第100部票房10億的是它

中國新聞組／北京6日電
「阿凡達2：水之道」劇照。（取材自微博）
「阿凡達2：水之道」劇照。（取材自微博）

2022年全中國電影總票房逾300億（人民幣，下同，約43.57億美元），國產電影票房255.11億。好萊塢科幻巨作「阿凡達2：水之道」1日在中國票房突破10億，成為中國影史第100部票房10億影片。而在13年前，同樣由詹姆斯·卡麥隆執導的「阿凡達」，成為中國影史首部票房10億電影，由此開闢中國電影市場單片票房的新天地。

人民日報報導，2022年，春節檔、暑期檔、國慶檔等重要檔期陸續推出「長津湖之水門橋」、「奇跡·笨小孩」、「狙擊手」、「萬里歸途」、「平凡英雄」等多部新主流電影，獲得票房口碑雙豐收。現實題材影片「人生大事」、「媽媽！」、「海的盡頭是草原」等也受到廣泛關注。

據報導，在春節檔影片拉動下，2022年2月10日年度票房突破100億元大關，刷新中國電影市場年度票房最快破百億紀錄。中國電影滿意度調查顯示，春節檔觀眾滿意度達895.3分，創下歷史新高。暑期檔票房達91.35億元，同比增長23.76%。

另據極目新聞報導，在「阿凡達」2010年登陸中國影院之前，中國影史票房最高的影片是好萊塢災難大片「2012」。

從100部票房10億電影的名單來看，動作、奇幻、喜劇是最受電影觀眾喜愛的三大國產電影類型。其中，國產動作電影為中國電影票房作出的貢獻最為突出。

據報導，2016年，票房高達11.8億的「湄公河行動」帶動「軍事動作電影」的創作風潮，此後，「戰狼2」、「紅海行動」、「八佰」、「金剛川」等電影均在市場上收穫巨大成功。而「長津湖」與「長津湖之水門橋」兩部電影更是以合計票房近100億的驕人成績，讓國產戰爭大片實現質的飛躍。

不過，如果從投入產出比來看，喜劇電影才是性價比最高的存在。比如「你好，李煥英」（54.13億）、「這個殺手不太冷靜」（26.27億）、「西虹市首富」（25.47億）、「羞羞的鐵拳」（22.13億）等國產喜劇片，它們的投資成本遠不及戰爭片、科幻片、奇幻片等，但最後都賺得盆滿缽滿，書寫了「以小博大」的票房奇蹟。

至於百部票房10億電影中的進口電影賽道，超級IP成為制勝法寶。數據顯示，漫威出品的「復仇者聯盟」系列電影、漫威旗下超級英雄的個人系列電影、「速度與激情」系列電影、「變形金剛」系列電影、「侏羅紀世界」系列電影、「碟中諜」系列電影、「哈利波特」及「神奇動物」系列電影，都在中國電影市場吸金無數。其中，戰績最佳的當屬「復仇者聯盟」系列，共從中國觀眾口袋拿走了86.6億票房。

電影 長津湖 哈利波特

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