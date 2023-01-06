鄭州戶籍制度改革 租房就能全家落戶

1月3日，鄭州迎來今年首個工作日，車流明顯增多。（中新社）

河南鄭州 宣布戶籍制度改革，凡在鄭州市中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。

「落戶只是一個開始，如何把人留下來更為關鍵。」據新京報報導，河南省當地一位接近政府部門的人士表示，如果想進一步發展，鄭州等地將地區經濟平穩健康發展與人口戰略相結合，要在充分利用人力資源的同時，滿足相關人群的收入需求；同時，要重視優化和細化人口公共服務政策，如優質教育資源、醫療服務資源等配套措施要跟上。

每日經濟新聞報導，和2019年定下的戶籍制度相比，鄭州戶籍新政的主要有三個方面的變動：

（一）實施中心城區和縣（市）、上街區無差別化落戶政策。2019年政策規定，鄭州市中心城區有條件的設定落戶標準，縣（市）、上街區全面放開落戶限制。此次調整為全市統一的以經常居住地登記戶口的政策。

（二）放寬在中心城區穩定生活的農業轉移人口及其他常住人口落戶條件。一是2019年政策規定，鄭州市農業轉移人口在中心城區持居住證落戶需滿1年。此次調整為不受居住證辦理年限和地區屬性的限制。二是2019年政策規定，鄭州市中心城區租賃房屋入戶需滿1年。此次調整為不受居住年限限制。

（三）放寬在中心城區普通勞動者參加城鎮社會保險 落戶條件。2019年政策規定，在鄭州市中心城區務工且參加城鎮社會保險落戶需滿6個月。此次調整為不受社保繳費年限的限制。

符合十項入戶條件之一的，即可申請戶口遷移：

（一）繳納社會保險金入戶。在鄭州市中心城區近兩年內參加城鎮社會保險的人員，不受社保繳費年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在鄭州市中心城區申請登記城鎮居民戶口。

（二）流動人口居住登記入戶。在鄭州市中心城區居住生活（含租賃）的外地市人員（以鄭州市流動人口信息平台登記信息為準），不受居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在鄭州市中心城區申請登記城鎮居民戶口。16周歲以下人員須隨其父（母）或其他法定監護人申請遷入。

（三）直系親屬投靠入戶。申請人在鄭州市中心城區有常住戶口，經戶主同意，可申請其共同居住生活的配偶、子女和父母的戶口遷入。

（四）人才引進入戶。國家機關、企事業單位引進人才入戶，往屆高校畢業生、技術工人、職業院校畢業生入戶，應屆中專以上學歷畢業生入戶，留學歸國人員入戶，準予其本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母的戶口遷入。

（五）購房入戶。在鄭州市中心城區購買住房的人員，可申請房主及其居住生活的配偶、子女和父母的戶口遷入。

（六）工作調動入戶。國家機關、企事業單位工作人員調入鄭州市中心城區工作的，可申請本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母的戶口遷入。

（七）投資 納稅入戶。在鄭州市中心城區投資、經商、辦企業的外地公民，連續經營3年以上，每年納稅金額達到3萬元以上的，或一年納稅達到10萬元以上的，可申請本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母的戶口遷入；外商投資企業按其實際投入外資額，每10萬美元可遷入1名管理生產骨幹。

（八）遷入城鎮的農村籍退伍轉業軍人入戶。參軍前戶口在農村的退伍轉業軍人，可根據本人意願申請本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母的戶口遷入。

（九）成建制遷移人員入戶。外地企業成建制遷入鄭州市的職工，經市政府批準，準予遷入。

（十）高校招生入戶。戶口住址在省市外學生被鄭州市高校錄取後，可將戶口遷至高校所在地學校集體戶口。