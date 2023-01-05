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澎湃評論：劉鑫募捐賠償款是挑戰法律

中國新聞組／北京5日電

澎湃新聞刊登評論文章「劉鑫募捐賠償款是在挑戰法律的嚴肅性」指出，江歌事件這幾年帶來了太多風波和曲折，但眼下，法律已經做出了終審判決，這也意味著一切已經塵埃落定，對案件中的是非曲直，如今已沒有繼續糾纏的必要。判決中說得很清楚，劉暖曦（即劉鑫）對江歌遇害存在明顯過錯，其過錯行為與江歌死亡後果之間存在法律上的因果關係。

文章指出，既然有過錯，就必須承擔責任。不管劉鑫本人是否認同判決，都應該積極賠償對方的經濟損失，履行自身的法律責任。用募捐來支付賠償，無疑形成了對法律嚴肅性的挑戰。

文章說，當然，劉鑫這一行為可能不算嚴格意義上的募捐，更與「慈善」不沾邊，網友對其進行打賞，只能算一種民事贈與。但是，這對社會的愛心和同情心，構成了一種「消費」，其隱含的邏輯似乎是，如果網友不打賞，就無法履行賠償責任。

澎湃新聞在評論中指出，劉鑫在社交媒體上發起的募捐再次傷害江歌母親的感情，讓本應該平息的事件再起波瀾，這無疑是令人感到遺憾的。網絡求助，應該留給那些真正需要幫助的人。

極目新聞則指出，無論是為了維護法律判決的尊嚴，還是為了蕩滌網絡空間的污濁，平台都應該對這樣充滿爭議，令人寒心的打賞行為及時叫停，不要充當小丑演出的舞台，更不要讓這場鬧劇捲入更多利益糾葛。

法律有判決，道德有底線，「江歌案」發展至今，已經不只是一個母親的自我救贖，而是更多人明辨是非善惡的一面鏡子，別讓好不容易擦淨的鏡面再蒙塵埃，也別再讓這一案件成為網絡暴力，對立撕裂的渾水池。讓充滿鼓勵和愛心意味的打賞，用到更應該用的地方吧！

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