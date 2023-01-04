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畫天安門毛像 104歲周令釗走了

中國新聞組／北京4日電
「新中國設計第一人」周令釗3日辭世，享壽104歲。（取材自紅星新聞）
「新中國設計第一人」周令釗3日辭世，享壽104歲。（取材自紅星新聞）

曾主筆創作天安門城樓毛澤東畫像、參加共和國國徽、政協會徽、共青團團旗…等設計，被稱為「新中國設計第一人」的周令釗3日辭世，享壽104歲。當前中國疫情嚴峻，不少名人、專家相繼去世，為國家培養大批美術人才的周令釗離世，令眾人不勝唏噓。

來源：YouTube

北京日報報導，周令釗1919年5月2日出生於湖南省平江縣。1949年至1987年，主筆創作中華人民共和國開國大典天安門城樓毛澤東畫像、參加中華人民共和國國徽、政協會徽、中國少年先鋒隊隊旗等設計；主筆設計中國共產主義青年團團旗、中國人民解放軍八一勳章、獨立自由勳章、解放勳章；擔任新中國成立後第二、三、四套人民幣票面整體美術設計。 

1949年，周令釗接到任務：為天安門城樓畫一幅毛主席像。接到任務後，周令釗徹夜難眠，次日就帶著助手、學生到天安門開始工作，夜以繼日。1949年9月30日夜，一幅高6米、寬4.6米的作品完成了。畫像上，毛主席頭戴八角帽，身穿粗呢子制服，臉部稍稍上仰，洋溢著微笑。

據報導，在周令釗80多年的藝術創作生涯中，留下許多經典作品，包括中華人民共和國的第一張海報「復活」，為人大會堂湖南廳設計「韶山」湘繡畫屏，為中國革命歷史博物館（現國家博物館）創作歷史油畫「五四運動」，為重建武漢黃鶴樓而創作的彩陶壁畫，深圳「錦繡中華」的總體設計，北京飯店壁畫「古都集翠」，設計「勝利超額完成第一個五年計劃」紀念郵票(1957)、「中華人民共和國成立十周年郵票」（第三組）(1959)、「中華人民共和國成立十周年」（第四組）（1959）、「壬戌年》狗年生肖(1982)、「中國歷代名樓」(1987)等。

報導稱，在美術教育上，周令釗先後擔任中央美術學院實用美術系講師、版畫系副教授、壁畫系教授、民族畫室主任，為國家培養了大批優秀人才。2018年夏，在中央美術學院建校100周年之際，年近百歲的周令釗，與其他7位老教授致信習近平，表達他們對中華民族偉大復興的堅定決心，以及希望進一步加強美育、培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人的心聲。

華人 天安門 北京

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