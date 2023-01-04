「論文中6000字致謝65人」涼山支教師登央視跨年晚會

蘇正民（前排右二）參加央視跨年晚會演出。（取材自紅星新聞）

2022年12月31日晚，來自四川涼山州的支教老師蘇正民登上央視跨年晚會。去年，蘇正民因「畢業論文中6000字致謝65人」走紅網絡，本科畢業後他回到涼山越西縣支教，完成一年支教後，將回中南財經政法大學讀研。蘇正民說，新的一年希望更多的大學生志願者參與到鄉村公益書屋項目中，讓山區孩子愛上閱讀。

蘇正民和孩子們。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，在跨年晚會中，涼山州越西縣第二中學校支教老師蘇正民，作為「95後」青年代表，與乒乓球冠軍許昕、歌手胡夏、吉利集團呂義聰、浙江楚門天宜社會工作服務社張露娜、快遞小哥張裕一同演唱了歌曲「奔跑」，體現出青年人的朝氣蓬勃，鼓舞全國觀眾在新的一年奮發向上。

演出中，大家分享了各自的新年心願，蘇正民說：「去年我發起了一個鄉村公益書屋項目，新的一年，希望能有更多大學生志願者參與進來，讓越來越多的山區孩子愛上閱讀。」

與此同時，來自雷波縣汶水中心校阿依合唱的小朋友們也登上跨年晚會演出，與歌手鬱可唯一起演繹了歌曲「秀麗的翅膀」，孩子們天籟般的童聲溫暖又治愈。

蘇正民出生於四川省涼山州喜德縣沙馬拉達鄉。2013年，15歲的蘇正民遭遇家庭變故，在磚廠打工的父親積勞成疾去世。家裡為給父親治病欠下數十萬元外債，他不忍看到母親辛苦，選擇了退學。

最終，在當地政府及愛心人士幫助下，蘇正民重返校園。2017年通過國家在少數民族連片貧困地區預科招生 計畫，考入中南財經政法大學，成為沙馬拉達鄉第一個考上重點大學的學生。

「我來自四川大涼山，從一個放羊娃成為一名大學生……，如果你問我走出大山的路遠不遠，我會說很遠，因為我走了十幾年。」2022年6月，蘇正民從中南財經政法大學本科畢業。他的畢業論文寫了2.5萬餘字，其中撰寫6000字回顧了自己的求學之路，並致謝65人，感動了眾多網友。

2022年暑假，蘇正民回到大涼山支教，成為一名道德與法治課老師。9月，蘇正民站上講台，頗為感慨：「就像看到了當年的自己，覺得要再為他們多做些事。希望我的經歷也能鼓勵孩子們，自信地成長成才。」

蘇正民已經保研，在完成一年支教後，將回中南財經政法大學讀研。「如果沒有好心人幫助，不會有今天的我。我想盡最大的努力，回報那些善意。」蘇正民表示，研究生畢業後將回到家鄉涼山，幫助更多的青年。