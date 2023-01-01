浙江村子發工資 200人分600萬元
去年底，浙江麗水市上杉坑村一口氣給200名村民發了共600萬元（人民幣，下同，約86萬美元）工資，讓人欣羨不已。有網友說，「羨慕了，果然是別人的年終獎和工資」、「哇，我也想去這個村」，不過也有網友質疑是假新聞。
來源：YouTube
上游新聞報導，這不是該村第一次一口氣發上百萬元工資，2021年，當地油茶基地面積超3000畝，並配套建設生產綜合服務中心，加工茶油，發放工資就已達200餘萬元。
上杉坑村村支部書記胡光海介紹，「去年我們村的油茶基地發了203萬元的民工工資。我們在油茶的基礎上進行了中草藥黃精種植，增加了不少收入，油茶和中草藥的收入就達到了400多萬；另外還有新增的白茶帶來了將近200萬的收入，所以發放工資達到了600多萬」。
該村農民工在油茶基地工作每天的工資是160元，年薪5萬8000元左右，但拿得最高的村民卻到手10萬1500元。胡光海解釋，「這裡面有分紅的錢，還有土地入股的錢，同時他在基地是管工，工資每天200多塊，比普通員工高，所以最後工資多了不少。拿2多萬元的是臨時工，我們不會強行出工，按照出工情況計算工資」。
為了表明公平公正，胡光海還特別介紹了普通員工的工資情況，「我們村福建過來打工的人比較多，吃住都需要村里提供，所以工資只有每天160元；本地工吃住自己解決，每天180元。每個月除去休息日，普通員工的月收入大概在4000元左右」。
胡光海說，「我們村務工的基本上都是留守老人，到銀行取錢不方便，而且平時也沒太多開銷，所以我們有個約定，你可以每個月把全部工資領走，也可以只領1000元作為日常開銷，剩下3000元投資到我們基地，到了年底12月我們按照比銀行利息高一點來分紅，同時把工資結清。很多人都選擇了第二種，結果工資加分紅一年就有5多萬收入了」。
上杉坑村的油茶基地發展順利，現在成為了當地亮點。胡光海表示，「油茶一般種植八年才有收入，目前我們有收入的油茶地有3300來畝，剩下還有1700來畝種下了還沒產出，另外還有500來畝的白茶，我們計畫是2023年種植2000畝油茶，將油茶經濟做大做強」。
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