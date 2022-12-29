冰墩墩迎新春 變身「兔墩墩」
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」變身「兔墩墩」，以兔年特別版形象再度登場。近日兔年特別版系列新品正式開賣，既是對北京2022年冬奧會成功舉辦一周年的慶祝，也包含了對兔年的祝福。
北京日報報導，北京冬奧雖然早已在2月20日閉幕，但吉祥物冰墩墩以憨厚可愛的形象吸引民眾搶購，掀起「一墩難求」熱潮。在北京冬奧會一周年臨近之際，經過中國奧委會與國際奧委會溝通與協商，此次以北京冬奧會歷史知識產權為主的合作方案出爐，「冰墩墩」再次回歸，以兔年特別版系列新品亮相。
影音來源：YouTube
據報導，授權產品分為徽章、毛絨玩具，鑰匙扣、創意擺件四大品類，「兔墩墩」設計師、中央美術學院設計學院副院長林存真表示，「兔墩墩」以北京傳統民俗中的經典兔子形象「兔爺」為創意點，設計上將具有兔爺鮮明特徵的服飾和兔耳朵等，體現中國傳統吉祥文化「幸福安康」的祝福。
兔墩墩宣布開賣，「奧運收藏達人」張文全同樣不缺席，早在銷售現場等著正式發售。張文全笑著說，自己家裡就像一所「奧運博物館」，收藏了5000多件與奧運相關的紀念品，這次新出的兔墩墩也一定要買。
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