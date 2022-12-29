我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

冰墩墩迎新春 變身「兔墩墩」

中國新聞組／北京29日電
兔年特別版「兔墩墩」開售。（取材自北京日報）
兔年特別版「兔墩墩」開售。（取材自北京日報）

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」變身「兔墩墩」，以兔年特別版形象再度登場。近日兔年特別版系列新品正式開賣，既是對北京2022年冬奧會成功舉辦一周年的慶祝，也包含了對兔年的祝福。

北京日報報導，北京冬奧雖然早已在2月20日閉幕，但吉祥物冰墩墩以憨厚可愛的形象吸引民眾搶購，掀起「一墩難求」熱潮。在北京冬奧會一周年臨近之際，經過中國奧委會與國際奧委會溝通與協商，此次以北京冬奧會歷史知識產權為主的合作方案出爐，「冰墩墩」再次回歸，以兔年特別版系列新品亮相。

影音來源：YouTube

據報導，授權產品分為徽章、毛絨玩具，鑰匙扣、創意擺件四大品類，「兔墩墩」設計師、中央美術學院設計學院副院長林存真表示，「兔墩墩」以北京傳統民俗中的經典兔子形象「兔爺」為創意點，設計上將具有兔爺鮮明特徵的服飾和兔耳朵等，體現中國傳統吉祥文化「幸福安康」的祝福。

兔墩墩宣布開賣，「奧運收藏達人」張文全同樣不缺席，早在銷售現場等著正式發售。張文全笑著說，自己家裡就像一所「奧運博物館」，收藏了5000多件與奧運相關的紀念品，這次新出的兔墩墩也一定要買。

兔年特別版「兔墩墩」開售，民眾打卡拍照。（取材自北京日報）
兔年特別版「兔墩墩」開售，民眾打卡拍照。（取材自北京日報）

北京冬奧 奧運 博物館

上一則

疫情嚴重 中國暫停藥物出口 法國退燒藥吃緊

下一則

春運推升新冠疫情高峰？專家：反趨平緩 不須過度擔心

延伸閱讀

新聞眼／統一不是口號 宋濤挑戰大

新聞眼／統一不是口號 宋濤挑戰大
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況
北京冬奧大熱吉祥物「冰墩墩」 變身兔年特別版再開售

北京冬奧大熱吉祥物「冰墩墩」 變身兔年特別版再開售
中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

熱門新聞

網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統