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湖南6歲童用全套奧特曼卡牌 換3瓶退燒藥救母

中國新聞組／北京29日電
奧特曼卡片每張印有一個奧特曼系列動畫片中的奧特曼或怪獸，並標有攻擊力等不同數值，也是孩子們互相交換、比較的「社交神器」。圖為示意圖。（取材自36氪）
奧特曼卡片每張印有一個奧特曼系列動畫片中的奧特曼或怪獸，並標有攻擊力等不同數值，也是孩子們互相交換、比較的「社交神器」。圖為示意圖。（取材自36氪）

湖南懷化舒姓男子近日在社交媒體上發布視頻稱，六歲兒子恆恆以自己的全套奧特曼卡牌跟同學換了三瓶退燒藥回來，給發燒的媽媽治療，讓他驚訝又感動；他因不忍見孩子珍愛的卡牌付諸流水，已與對方家長協商退還了兩瓶藥。網民及評論被恆恆的舉動所感動，稱他一片孝心是「古有王祥臥冰求鯉，今有男孩用卡換藥」，「這在成人世界相當於賣房救母了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，舒男近日在社交媒體上發布了兒子為媽媽找來退燒藥的視頻，收穫了近50萬個讚。

舒男說，妻子日前核酸檢測陽性，家裡沒有退燒藥，孩子看見媽媽難受，才拿卡片去找同學換藥。妻子知道後非常感動，後來又和孩子同學的家長協商，退回了兩瓶退燒藥。

舒男指出，兒子恆恆平常挺調皮搗蛋的。「他很喜歡奧特曼卡牌，用了一年的時間才集齊了一套，對他來說這個價值是無法估計的。」他表示：「我常年在外地工作不在家，他媽媽高燒不退，家裡也沒有藥，他能想出這樣的辦法給媽媽弄來退燒藥，我很驚訝也很感動。」

網友們紛紛被恆恆的舉動所感動，讚揚恆恆「成為了媽媽的光」，也有網友評論：「你永遠不知道尊享版奧特曼全套卡片對一個孩子的重要性」、「這在成人世界相當於賣房救母了」。

有評論指恆恆的媽媽退回去兩瓶藥，不僅教會了恆恆孝順，還教會了他仁義與寬厚。

據了解，奧特曼卡遊動漫透過不斷細分卡牌等級、開發對戰遊戲模式，誕生了一門名為「奧特曼卡牌」生意。卡遊旗艦店裡最貴的一套奧特曼「星雲版1盒12包360張」卡牌售價599元人民幣（約85.8美元），在閒魚平台，有用戶掛出一張卡遊旗下的「奧特曼豎字卡ssr終極賽羅SCS-009」，售價高達1499元人民幣。

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