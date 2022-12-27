簽保證書才返國 中羽球教父病逝

國羽功勳教練王文教辭世。（取材自環球人物）

中國羽球 教父、國羽功勳教練王文教25日因病在北京 逝世，享壽89歲。王文教曾是印尼 球星，他為了回中國打羽球，簽下永遠不再回到印尼的保證書。在物質缺乏年代，他以秀「雜技」方式推廣羽球、培養人才，帶領中國羽毛球隊艱難拓荒，登上世界之巔。

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環球人物報導，聽到王文教去世的消息，80歲的羽壇名宿湯仙虎潸然淚下。「王指導，特別好、特別好」，他整理著自己的思路和記憶，「我們這幫華僑，就是因為看到他回國才回來的」。

「向敬愛的王文教總教練致敬，沒有你就沒有中國羽毛球運動」，在聽聞王文教離開的消息後，中國羽毛球隊原總教練李永波很傷感。羽毛球名將林丹也發文「緬懷前輩，王導走好」。

據報導，1954年5月6日，21歲的王文教坐上海輪「芝利華」號，同其他心懷報國之志的印尼華僑青年一起回到中國。

1956年12月底，在王文教的推動下，中國第一支省級羽毛球隊——福建隊成立。到1958年，全國已有20多個省市成立羽毛球隊，都以王文教出版的教材為訓練指導。

1965年，王文教帶領國羽出訪歐洲，與當時的歐洲勁旅丹麥隊進行比賽。那時，中國羽毛球隊無法參加國際羽聯的比賽，但在不同場合多次擊敗世界頂尖高手，被稱為「無冕之王」。

中國羽毛球隊真正走上世界之巔，是在1982年的湯姆斯盃。這是中國恢復國際羽聯合法席位後參加的第一次國際賽事。決賽中，中國和印尼隊相遇並反敗為勝。王文教後來說，這是他執教的眾多冠軍賽中，印象最為深刻的一場。