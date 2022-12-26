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錯峰出行 今年春運呈返鄉、就地、旅行過年3趨勢

中國新聞組／北京26日電
2022年春運，將從1月17日開始至2月25日結束。（新華社）
2022年春運，將從1月17日開始至2月25日結束。（新華社）

2023年春運火車票已開始發售。2023年春運是新冠疫情防控措施鬆綁後的首個出行高峰，從銷售數據分析，由於今年大批高校放假早，春運需求被提前釋放，出行量或迎三年最高，但考量感染風險，呈現預訂周期短、分散出行的特點。錯峰返鄉、就地過年、旅行過節是主要的三類過年方式。

北京青年報報導，鐵路春運將從1月7日開始，2月15日結束，共計40天。自「新十條」發布以來，各地對出行的限制陸續取消，不少人「回家過年」的願望將得以實現。去哪兒數據顯示，自12月17日以來，每天約1.3萬人預約下單春運期間的火車票。

從預約訂單來看，今年春運呈現出錯峰出行的特點，降低旅途中疫情傳播的風險。預約訂單的出行時間比較分散，1月14日、15日、16日、19日的預約量稍高，整體較為平均。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春分析，和往年相比，務工人員返鄉將成為春運的首個小高峰，預計出現在小年（1月14日、15日）前後。 

攜程數據顯示，截至12月22日，熱門旅遊城市TOP10為上海、北京、成都、杭州、深圳、廣州、南京、重慶、廈門、三亞。昆明、三亞機場熱度躥升速度顯著快於往年，而其代表的傳統高端旅遊目的地海南，元旦跨省訂單較中秋增長232%。

去哪兒平台數據顯示，今年民航春運預訂也比往年來得「晚一些」。疫情前春運火車票開售，隨之熱門航線一票難求的火爆景象並未出現。

從整體機票預訂情況來看，今年春運也不乏到大城市過年團聚的群體。此外，也有不少人選擇異地過年。

與往年相比，今年春運呈現出新的態勢。郭樂春分析：「疫情三年以來，不少旅客首次踏上返鄉過年的旅程，這樣的需求量是巨大的；我們也看到，病毒的傳染性較強，也有不少旅客對返鄉持觀望態度。再加上今年各類院校放假早、學生返鄉提前，這也讓今年春運呈現出預訂周期短、分散出行的特點。」

攜程研究院高級研究員謝曉青表示，「新十條」發布後，今年春運集中式客流預計將被打散，錯峰返鄉、就地過年、旅行過節將成為主要的三類過年方式。 

「總之，2023年春運將是疫情後首個出行高峰，儘管目前供給還未完全恢復，需求端也需要一個適應期，但從一些城市的增長勢頭看，行業已展現出蓄勢待發的活力。」郭樂春說。

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