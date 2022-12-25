促進消費擴大內需 中國逾40城發消費券

為促進消費市場加快恢復，中國多地近期宣布發放新一輪消費券，覆蓋汽車、餐飲、運動等多個領域。(新華社資料照片)

為促進消費市場加快恢復，中國多地近期宣布發放新一輪消費券，覆蓋汽車 、餐飲、運動等多個領域。業內人士認為，消費券有望促進居民消費意願修復。隨著消費活力和潛力不斷釋放，明年經濟增長動力將明顯增強。

中國證券 報報導，為進一步活躍消費市場，提振消費需求，近期多地密集發放各類消費券。據不完全統計，12月以來，已有超過40個城市宣布發放消費券，覆蓋汽車、餐飲、運動等多個領域。

如，深圳市南山區12月18日啟動「HiGo南山·見圳美好生活」促消費活動，至2023年春節期間，南山區將發放2億元（人民幣，下同，約2861萬美元）消費券，覆蓋汽車、家電、餐飲等多個領域。另外，南山區工信局還聯合了四大電商平台，合計發出超1億元的消費券，覆蓋商圈消費、消費電子、餐飲住宿等多個品類場景。

在冰雪運動消費旺季到來之際，湖北省擬發放體育消費券。據報導，本輪體育消費券分為通用消費券和滑雪 運動消費券兩種，於12月20日、12月21日開始在全省投放。

「消費券對激發消費需求存在一定效果。」中信證券首席經濟學家明明表示，隨著防疫政策優化措施落地，消費場景將逐漸修復，發放滿減、折扣、代金券等形式的消費券對居民消費意願修復將起到一定作用。

作為拉動經濟增長的三駕馬車之一，消費對經濟具有持久拉動力。業內人士認為，隨著消費活力和潛力不斷釋放，經濟增長動力將增強，明年經濟有望整體好轉。