春運火車票開售 載客量較疫情前估增11%

中國鐵路部門預計，2023年春運將會讓客座能力較疫情前增加11%。圖為2022年1月17日春運啟動首日，杭州東站候車大廳乘車旅客明顯增加。（新華社）

中國春運的火車票即將於本月24日開售，根據官方預估，這次節日高峰將會開行旅客列車超過6000對，最大客座能力相較疫情 前的2019年春運將增加11%。

據中國國鐵集團消息，對於2023年春運，節前高峰日安排開行旅客列車6077對，節後高峰日安排開行旅客列車6107對，最大客座能力較疫情前的2019年春運增長11%。

同時，此次春運將開展網路訂餐的車站由55個增加到76個，覆蓋全中國絕大部分動車組列車和長距離普速列車；安排站內便捷中轉換乘服務的車站由80個增至100個。同時將取消學生優惠票僅限寒暑假購買的限制，學生可在一學年內任意時間購買4次優惠票。

國鐵集團還表示，會充分運用現代化高鐵成網運營優勢，特別是用好今年新開通的鄭渝高鐵、湖杭高鐵、彌蒙高鐵、和若鐵路、北京 豐台站等新線新站資源和新投用復興號動車組等裝備，用好京廣高鐵京武段實現時速350公里高標運營成果，加大客運能力投放。

據中國官方消息，2022年春運國鐵集團共運輸旅客2.53億人次、相較2021年增長16%。而疫情前的2019年春運中國的鐵路則是發送旅客4.1億人次，創下春運史上首度突破4億人次紀錄，但2020年春運驟減1.96億人次，僅剩2.1億人次。