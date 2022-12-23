山東5工上訪討薪 被警拘留 網民痛批：警方只會「保護」老賴

臨邑縣公安局發布的警情通報。（取材自縱覽新聞 ）

農民工被欠薪，越是臨近年關越是高發期。五名山東民工因討不回工錢，19日到濟南有關部門上訪，卻被臨邑縣警方以到省、市有關部門「非訪」等理由全被拘留。這則警情通報引來網民批評，稱是非法拘捕，「民工想拿回血汗錢，怎麼就違法了？」警方改口稱第一次通報確有不妥，將再發布通報。

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縱覽新聞報導，山東省臨邑縣公安 局20日發布的這則「警情通報」通過微信 公眾號、抖音 等渠道發布稱，2022年9月份以來，廖某等五人拒不通過正常途徑索要工程款，到省、市有關部門非訪，以訪施壓、滋事擾序，擾亂正常的信訪秩序和社會管理秩序，被處以行政拘留5日的行政處罰。22日，臨邑縣公安局表示，第一次的警情通報確有不妥的地方，說的不是很全面，將會再次發布通報，對外回復內容一切以官方通報為準。

臨邑警方在通報中提醒：信訪行為必須嚴格遵守國家法律法規和「信訪工作條例」規定，做到依法、逐級、有序反映訴求，這是有效解決信訪問題的前提和保障。絕不能越級上訪、纏訪、鬧訪，更不能以此為要挾實施敲詐勒索。任何人都不能把個人目的凌駕於法律之上，無視法律尊嚴、跨越法律底線的信訪行為，終將受到法律嚴懲，付出沉重代價。

臨邑縣公安局的警情通報發出後，21日登上熱搜。不少網友湧入臨邑縣公安局的官方抖音號、微博號進行留言。很多人留言詢問公安是否僅是處罰討薪者，他們的工程款是否要回。還有的網友甚至稱臨邑警方在「保護」老賴的權益。