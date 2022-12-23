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庭審時稱律師說話像放屁 成都法官被停職

中國新聞組／北京23日電
「你慢點兒嘛！還沒記下來，隨時我都在打斷你，好惱火哦！」周姓法官打斷原告及其律師的陳述，語氣中透露出不耐煩。(取材自中國庭審公開網)
「你慢點兒嘛！還沒記下來，隨時我都在打斷你，好惱火哦！」周姓法官打斷原告及其律師的陳述，語氣中透露出不耐煩。(取材自中國庭審公開網)

成都市新都區人民法院一名法官，被揭露在庭審時稱原告律師說話像放屁，辱罵「對牛彈琴、豬都聽懂了」等言辭，該院以言語失當、違反司法禮儀行為，將該法官停職處理。

來源：YouTube

封面新聞報導，據中國庭審公開網顯示，12月20日開庭的一起勞動爭議糾紛案中，該名周姓法官打斷原告賴先生及其律師的陳述，稱「你說話像放屁」，語氣中透露出不耐煩。其後不久，周法官又多次打斷律師發言，「你慢點兒嘛！還沒記下來，隨時我都在打斷你，好惱火哦！」

據另一段現場視頻顯示，賴先生說出自己入職時間具體到哪一年哪一天，是因為那天剛好是自己女兒生日時，周法官卻直接來了一句說「你女兒生日關我屁事啊，你和我說這個？」

賴先生說，在提交證據的時候，周法官以提供證據字體太小為由，說自己看不見，賴先生質疑，「我說我都能看見就你看不見？她說反正她就是看不見。」賴先生說，周法官後來多次對其辱罵，有對牛彈琴、豬都聽懂了等言辭。她還把材料往其臉上丟，口水唾沫都噴到了臉上。

賴先生認為法官的態度以及工作作風有問題，就將此事發到了網上，講述自己的遭遇，覺得法官太不尊重人，言語粗魯，類似「放屁」之類的話，像是在侮辱和罵人。「她是一名法官，是公職人員，身上還佩戴著國徽，說話做事應嚴謹妥當。」

報導說，賴先生說，後來法院工作人員有打電話來道歉，並告知周姓法官已被停職， 「我的本意只是想監督和提高一下法院工作人員的工作作風和態度。但現在這個結果不是我想看到的，我也已經諒解了。」他跟周法官並無私人恩怨，希望此事不要再鬧大。

此事引發熱議。有網友認為，法官在庭審過程中的言語應當合乎規範，類似「放屁」之類的語言，過於粗俗了。

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