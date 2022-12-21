內蒙出現神祕發光物 新武器試驗？網：從南到北今年已多次

內蒙古鄂爾多斯市等地上空19日晚間出現一個巨大的不明飛行物。（取材自微信）

內蒙古鄂爾多斯等地19日晚間上空出現一個巨大的不明發光物，劃破天際。有網友稱，這是新的武器試驗，有可能是中段反導攔截試驗或其他重大科學試驗，靜等中國官方宣布。

影音來源：YouTube

綜合網易新聞等報導，這個巨大發光物出現在19日的晚間6點20分左右，不僅在鄂爾多斯市，包括呼和浩特、巴彥淖爾、鄂托克旗等地都看得到。

許多網友第一時間把拍攝到的視頻放在多個網路平台，網友稱，這次拍攝到的視頻很清晰，肉眼看去不明飛行物向地面緩緩下墜，就像巨大無比的氣球在往下掉，很多人擔心它會突然爆炸。

神奇的是這個巨大發光體不斷變化，一會像氣球，一會像高速飛行的彈頭墜入「天羅地網」，更多時候看起來像一隻巨大無比的怪鳥，各種形象都有，但有人說更像是精子蝌蚪在找母體受孕。

還有網友形容，在漆黑天空中突然出現一串類似於蝌蚪狀的白色煙圈，從上至下垂直漂浮。在白色物體的上方，似乎還有一個巨大的發光體向下照亮。最上方的發光體，感覺像手電筒一樣照亮夜空。由於在多個地方都可看到，說明高度很高，並持續時間很長。

有網友稱，今年已經發生過很多次了，上個月末在蘇州出現了多個神祕發光體，同樣在甘肅 蘭州也有發現。從南到北、從白到黑，不明飛行物亂飛。廣州浙江新疆 內蒙，多處都可看到。

網友稱這種可能的情況，一是火箭發射後的軌跡雲。因為此前甘肅出現神祕物體之後，就有人解釋那是因為在酒泉剛剛發射了火箭，劃破空氣所以留下了軌跡。

二是太空 返回的航天器或者其他物體，因為不管是航天器返回還是類似於隕石墜落，都會因為劇烈摩擦，在天空中形成一些痕跡。

三是其他一些暫時不方便對外公布的物體，也有可能是在做相關的試驗等等。