我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

內蒙出現神祕發光物 新武器試驗？網：從南到北今年已多次

記者陳言喬／綜合報導
內蒙古鄂爾多斯市等地上空19日晚間出現一個巨大的不明飛行物。（取材自微信）
內蒙古鄂爾多斯市等地上空19日晚間出現一個巨大的不明飛行物。（取材自微信）

內蒙古鄂爾多斯等地19日晚間上空出現一個巨大的不明發光物，劃破天際。有網友稱，這是新的武器試驗，有可能是中段反導攔截試驗或其他重大科學試驗，靜等中國官方宣布。

影音來源：YouTube

綜合網易新聞等報導，這個巨大發光物出現在19日的晚間6點20分左右，不僅在鄂爾多斯市，包括呼和浩特、巴彥淖爾、鄂托克旗等地都看得到。

許多網友第一時間把拍攝到的視頻放在多個網路平台，網友稱，這次拍攝到的視頻很清晰，肉眼看去不明飛行物向地面緩緩下墜，就像巨大無比的氣球在往下掉，很多人擔心它會突然爆炸。

神奇的是這個巨大發光體不斷變化，一會像氣球，一會像高速飛行的彈頭墜入「天羅地網」，更多時候看起來像一隻巨大無比的怪鳥，各種形象都有，但有人說更像是精子蝌蚪在找母體受孕。

還有網友形容，在漆黑天空中突然出現一串類似於蝌蚪狀的白色煙圈，從上至下垂直漂浮。在白色物體的上方，似乎還有一個巨大的發光體向下照亮。最上方的發光體，感覺像手電筒一樣照亮夜空。由於在多個地方都可看到，說明高度很高，並持續時間很長。

有網友稱，今年已經發生過很多次了，上個月末在蘇州出現了多個神祕發光體，同樣在甘肅蘭州也有發現。從南到北、從白到黑，不明飛行物亂飛。廣州浙江新疆內蒙，多處都可看到。

網友稱這種可能的情況，一是火箭發射後的軌跡雲。因為此前甘肅出現神祕物體之後，就有人解釋那是因為在酒泉剛剛發射了火箭，劃破空氣所以留下了軌跡。

二是太空返回的航天器或者其他物體，因為不管是航天器返回還是類似於隕石墜落，都會因為劇烈摩擦，在天空中形成一些痕跡。

三是其他一些暫時不方便對外公布的物體，也有可能是在做相關的試驗等等。

還有網友直言，這應是反導試驗，雲狀物是用來擴大面積引爆彈頭的。

內蒙古鄂爾多斯市等地上空19日晚間出現一個巨大的不明飛行物。（取材自網易）
內蒙古鄂爾多斯市等地上空19日晚間出現一個巨大的不明飛行物。（取材自網易）

甘肅 太空 新疆

上一則

40歲京劇名伶儲蘭蘭、67歲清華教授吳冠英 傳染疫亡

下一則

上海發燒門診 病患排4小時分到2粒藥 多人體力不支昏厥

延伸閱讀

內蒙古出現巨大不明發光物 疑為中段反導或新武器試驗

內蒙古出現巨大不明發光物 疑為中段反導或新武器試驗
港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋

港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋
內蒙破幣圈120億洗錢大案 現金堆成小山

內蒙破幣圈120億洗錢大案 現金堆成小山
3省一把手換人 易煉紅任浙江書記 20大後9省市調整

3省一把手換人 易煉紅任浙江書記 20大後9省市調整

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

2022-12-17 13:52

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年