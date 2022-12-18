奔馳網約車接孩子 包年9.8萬…網友直呼：好貴

奔馳旗下一款面向高端的網約車App「耀出行」推出兒童出行等服務，預約奔馳S級轎車單程價格為人民幣800元。圖為奔馳2023款S級轎車，文圖無關。（取材自汽車消費網）

奔馳日前推出網約車App 「耀出行」，由於面向高端客戶，其中對於兒童出行、孕媽出行等服務，單次費用起步價在150元（人民幣，下同，約21美元）以上；接孩子服務單次收費300元左右，月費高達1.4萬元，包年需要9.8萬元，讓網友直呼「好貴」。

上游新聞報導，「耀出行」運營車輛統一為奔馳品牌汽車，包括奔馳S級轎車、E級轎車、V級商務車等車型，採用官方直營模式。目前在杭州、北京、上海、廣州、成都、西安等多個城市運營。

從「耀出行」App上了解，預約車輛需要提前一小時，比如從重慶解放碑到江北國際機場 T3航站樓，預約奔馳E級轎車單程價格為270元，預約奔馳S級轎車單程價格為800元，預約奔馳商務車，單程價格為420元。

相比之下，其他網約車價格優惠很多，單程車費在42-50元左右。即使選擇「優享型」價格更高的車型，價格最高為單程94元。品質專車最高為116元，6座商務車價格最高為192元。

有網友表示，「本來想喊一個奔馳去機場，結果一看價格500元，最後選擇了坐地鐵」。

App上的接送價目表。（取材自上游新聞）

除了普通的用車，「耀出行」被討論得較多的是接送孩子、孕婦等「貼心功能」。客服人員介紹，幼兒園、小學、中學的孩子都可以接送。學生接送服務按照次數收費，首次體驗是300元一次，多買多送。如果「包學期」一共40次服務，單次20公里內，單次費用在270元左右。

該服務可以固定管家服務（定人接送），保證是奔馳官方採購車輛，且是三年內新車，提前15分鐘到學校等候。每位管家都是標準的西裝、白手套服務。管家還會及時通報訂單狀態：接到孩子時報告，送孩子到家時報告。