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「脫了褲子等我」…鹹濕對話曝光 成都男女官員被查

中國新聞組／北京18日電
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

四川成都兩名區級領導的不雅聊天紀錄被爆出，內容不僅包含諸多色情字眼，引起輿論關注。網友紛紛留言，「這個身分，一點警覺也沒有嗎？」、「好像在看黃色小說」。成都市紀委監委17日發布消息稱，目前正在核查了解中。

綜合媒體報導，網上日前流傳多張男女露骨聊天記錄截圖，網友爆料，雙方均為成都市成華區的區級領導，男方疑似為成華區委副書記，區政府黨組副書記、副區長雷鳴，女方疑似成華區政府黨組成員、副區長陳樞，更稱二人在疫情期間打情罵俏。

成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）

內容包含諸多色情字眼，「想嘴你，那你把褲子脫了等我，是要你，起反應了」、「閉上眼睛都是跟你愛愛的畫面」、「跟隨你一波一波的抽送，最後被潮水淹沒」、「還不是要湧出來」、「不分白天黑夜」、「你就喜歡吸奶頭」，還涉及兩人約見面的地點等。

成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）

而雷鳴在對話中形容陳樞是「好三」，疑似是因為陳樞是第三者，兩人是偷腥約砲。有網友透過觀察推斷，聊天紀錄截圖極有可能是被女方家屬發現並流傳出來。

網友紛紛表示，「當年考公僅剩的那點寫作能力現在都用來寫黃文了」、「這種反差才是副書記喜歡得發狂的，人前女王，人後女優」、「女的好投入，男的有點敷衍」。

成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）
成都官員不雅聊天對話。（取材自微博）

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