商丘婦幼保健院4885份出生證內部監守自盜 涉親生親賣

商丘婦幼保健院。（新華社資料照片）

河南 省商丘市商丘婦幼保健院4885份出生證明被盜一案，歷時11年終告偵破。據了解，該案屬於醫院內部人員監守自盜，目前八人因涉嫌拐賣犯罪被刑事拘留。而該批被盜出生證主要是涉及到親生親賣，抱養，撿拾孩子等，並為此提供入戶條件。

紅星新聞報導，2016年，打拐志願者上官正義調查發現，福建省有人購買孩子後憑非法獲得的出生證明上戶，其中一部分出生證明來自河南省商丘市婦幼保健院。

2013年，商丘市婦幼保健院作出的關於出生醫學證明被盜情況的說明。（取材自紅星新聞）

商丘市婦幼保健院方面2013年發布的一份情況說明顯示，2011年1月30日，該院保健科室職員早上上班時發現，存放出生醫學 證明的辦公室門大開著，地面和桌面上散落著空白的出生證明。警方和院方清點發現，有2885份出生證明被盜。一年後的2012年2月，該院由於人事變動再次盤點所存放的出生醫學證明時，發現又有2000份出生證明去向不明。兩次失竊合計4885份。

當時對於盜竊者以及被盜出生證明流行等問題，當地警方並未就此做出通報。2021年12月7日，商丘市公安 局梁園分局發布通告稱，將在前期偵查調查的基礎上，加大對案件的偵破力度。

據了解，時任商丘市婦幼保健院管理出生醫學證明科長、副科長均涉案，目前已起訴至法院，即將開庭審理。

此外，涉案人員中，被紀委立案的有13人，有兩人被「雙開」，八人因涉嫌拐賣犯罪被刑事拘留。對於已落戶的出生證，警方對相關人員全部採血進入打拐DNA庫對比，目前沒有對比成功。這意味著，這批落戶孩子的親生父母並未向公安機關報案登記。

而該批次被盜出生證主要是涉及到親生親賣、抱養、撿拾孩子等，並為此提供入戶條件。同時，專案組根據線索，還破獲周口扶溝縣轄區一起300份出生醫學證明案件。