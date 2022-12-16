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鄭州男開鑽路機「原地畫圈」鬧出人命 警勸阻無效擊斃

中國新聞組／北京16日電
「啄木鳥」瘋狂旋轉中將小車掀翻。（視頻截圖）
「啄木鳥」瘋狂旋轉中將小車掀翻。（視頻截圖）

河南鄭州市惠濟區金達路花園北路路口附近一工地，日前發生驚險一幕：一輛俗稱「啄木鳥」的工程用路面鑽機「原地畫圈」，導致一前來勸阻的工人死亡，旁邊多輛車損毀。警方勸阻近一小時無效後，為保護群眾生命、財產安全將肇事男子擊斃。目前，案件動機尚不明朗，警方正在調查中。

影音來源：YouTube

上游新聞新聞報導，多段網傳視頻顯示，「啄木鳥」駕駛艙原地轉著圈，與駕駛艙相連的機械臂隨之不斷「畫圓」，機械臂鑽頭在水泥地面畫出火星四濺；一輛停在「啄木鳥」附近的轎車，在機械臂的撞擊下翻了數個「跟斗」；民警趕到現場後急忙疏散附近群眾，並拿著擴音器喊道：「趕緊停下，趕緊停下」；數聲槍響後，「啄木鳥」終於停下。

報導指出，多名圍觀市民和知情人士表示，事發前，未拔鑰匙的「啄木鳥」停在工地附近；突然，竄出一男子，爬進駕駛室，機械臂開始「原地畫圈」。工地一工人見狀上前制止，肇事男子沒理會，工人被「啄木鳥」擊中後身亡。

報導稱，肇事者張男今年28歲，在案發地附近一冷凍食品廠務工，父親知道兒子被擊斃後，傷心不已，老家村民指張男學過挖掘機技術；食品廠工友則表示，張男有時說話「神神叨叨」，張男進廠工作時間不算長，數日前聲稱「小孩病了要回家看看」，工廠也准假。

網民則對警方開槍擊斃肇事者表示不解，「為什麼不打腿、打手或打胳膊卻要擊斃？」「疏散群眾，打爆油管不就完了，真的有需要擊斃這麼嚴重嗎？」

“啄木鳥”瘋狂旋轉，鑽頭在地面劃出火花。（視頻截圖）
“啄木鳥”瘋狂旋轉，鑽頭在地面劃出火花。（視頻截圖）
張男操縱挖掘機轉圈，地上還畫出火花。（視頻截圖）
張男操縱挖掘機轉圈，地上還畫出火花。（視頻截圖）

河南 火星 鄭州

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