鄭州男高燒102.5℉ 掀開被子竟見「白煙狂冒」

河南鄭州一男子發燒102.5℉後睡覺，沒想到掀起被子發現竟然直冒煙。（取材自新黃河）

中國近期疫情 再起，河南 鄭州一名田姓男子日前發高燒到近102.5℉（39.2℃），睡覺時整個人熱得受不了，沒想到掀開被子竟能看見霧茫茫的白煙竄出，許多網友見狀也紛紛留言表示「這免疫系統達到了『巔峰』」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，田姓男子表示，日前他因為發高燒，晚間吃了退燒藥以後，就躺回床上睡覺，身上則蓋著厚厚的棉被，後來他覺得實在是太熱，掀開被子後發現床單和被子都濕了，身體還直冒煙，「跟蒸桑拿一樣」。

影片曝光後，讓許多網友看傻眼，有人留言笑稱「免疫系統：宿主和病毒，必須一個掛，火力全開！」、「搞得我熱血沸騰的」、「不不不，你一定是在練什麼絕世武功」。

田姓男子高燒不退到全身冒煙，北京 則有女網友分享朋友燒到大量出汗，在床上印出了一個人形汗印。

上傳影片的網友表示，影片中的男子是朋友的室友，因感染新冠肺炎後發了高燒，體溫將近101.3℉（38.5℃），身體也因此不斷出汗，沒想到下床竟看到床上印出「人形汗印」。

北京一男子同樣高燒近102.5℉，結果大量出汗，在床上印出了一個人形汗印。（取材自快科技）

女網友表示，這名將床單染濕的男子已經退燒，不過她的朋友也確診新冠病毒，目前的症狀是喉嚨開始發癢。

不過網路上不斷可見離譜的照片與影片，許多網友直言太可怕，催促遇到類似情況趕緊去醫院，別怕視頻了。

醫師則提醒，低燒時可以採用物理降溫方式，如果超過101.3℉（38.5℃）就該服用退燒藥；如果反覆發高燒，就應該及時就醫，檢查確定原因。