我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷就是嘴饞 Trader Joe's冬季限定6種零食、沾醬

致詞嘲諷「亞洲語言」 普渡西北大學校長道歉

鄭州男高燒102.5℉ 掀開被子竟見「白煙狂冒」

中國新聞組／北京16日電
河南鄭州一男子發燒102.5℉後睡覺，沒想到掀起被子發現竟然直冒煙。（取材自新黃河）
河南鄭州一男子發燒102.5℉後睡覺，沒想到掀起被子發現竟然直冒煙。（取材自新黃河）

中國近期疫情再起，河南鄭州一名田姓男子日前發高燒到近102.5℉（39.2℃），睡覺時整個人熱得受不了，沒想到掀開被子竟能看見霧茫茫的白煙竄出，許多網友見狀也紛紛留言表示「這免疫系統達到了『巔峰』」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，田姓男子表示，日前他因為發高燒，晚間吃了退燒藥以後，就躺回床上睡覺，身上則蓋著厚厚的棉被，後來他覺得實在是太熱，掀開被子後發現床單和被子都濕了，身體還直冒煙，「跟蒸桑拿一樣」。

影片曝光後，讓許多網友看傻眼，有人留言笑稱「免疫系統：宿主和病毒，必須一個掛，火力全開！」、「搞得我熱血沸騰的」、「不不不，你一定是在練什麼絕世武功」。

田姓男子高燒不退到全身冒煙，北京則有女網友分享朋友燒到大量出汗，在床上印出了一個人形汗印。

上傳影片的網友表示，影片中的男子是朋友的室友，因感染新冠肺炎後發了高燒，體溫將近101.3℉（38.5℃），身體也因此不斷出汗，沒想到下床竟看到床上印出「人形汗印」。

北京一男子同樣高燒近102.5℉，結果大量出汗，在床上印出了一個人形汗印。（取材...
北京一男子同樣高燒近102.5℉，結果大量出汗，在床上印出了一個人形汗印。（取材自快科技）

女網友表示，這名將床單染濕的男子已經退燒，不過她的朋友也確診新冠病毒，目前的症狀是喉嚨開始發癢。

不過網路上不斷可見離譜的照片與影片，許多網友直言太可怕，催促遇到類似情況趕緊去醫院，別怕視頻了。

醫師則提醒，低燒時可以採用物理降溫方式，如果超過101.3℉（38.5℃）就該服用退燒藥；如果反覆發高燒，就應該及時就醫，檢查確定原因。

北京 河南 疫情

上一則

專家承認準備不充分 中國媒體：估一個月達感染高峰

下一則

中國醫學生抗爭要求同工同酬 傳若干學校妥協

延伸閱讀

喉嚨不舒服 這6種食物最好少碰

喉嚨不舒服 這6種食物最好少碰
喉嚨總有異物感 醫：可能罹患慢性咽喉炎

喉嚨總有異物感 醫：可能罹患慢性咽喉炎
旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備

旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備
鄭州上門核酸檢 要價598元 網譏：核酸公司之前掙兩塊錢太憋屈了

鄭州上門核酸檢 要價598元 網譏：核酸公司之前掙兩塊錢太憋屈了

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
中國的黃桃罐頭也被屯貨，聲稱可以緩解新冠病情，但專家稱可能還會加劇病情。（取材自微博）

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

2022-12-10 20:54
中國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙烏地阿拉伯國王沙爾曼。（新華社）

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

2022-12-12 01:10
圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

2022-12-12 13:12

超人氣

更多 >
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
零售嚴重衰退 道指跌763點

零售嚴重衰退 道指跌763點
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜
美確診激增 免費居家檢測重啟 1家可寄4份

美確診激增 免費居家檢測重啟 1家可寄4份