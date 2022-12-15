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咖啡、避孕套、奶茶、紅酒…全來蹭「連花清瘟」熱度？

中國新聞組／北京15日電
連花清瘟珍奶。（取材自微博）
連花清瘟珍奶。（取材自微博）

中國放鬆新冠管控措施後，疫情進入爆發期，大批民眾搶購連花清瘟，致供應不及，一藥難求。不少民眾紛紛惡搞「連花清瘟系列產品」發洩「買不到藥」的心中怒火，從咖啡、可樂、紅酒、珍珠奶茶甚至避孕套都有。傳到後來有網民也不禁問：「真的有連花清瘟咖啡嗎？想買一杯來喝」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國疫情肆虐下突推「新十條」放寬防疫，各地掀起搶藥潮，其多地藥房退燒感冒止咳藥被搶購一空，「連花清瘟膠囊」更被熱炒中，炒價倍增。國家工信部已要求各省市推薦有條件的中成藥企業與河北以嶺藥業接洽，大幅擴產連花清瘟產品。

連花清瘟咖啡。（取材自微博）
連花清瘟咖啡。（取材自微博）

日前有人在網上PO一張印有「蓮花清瘟咖啡」咖啡杯的照片火了。不少網友都發出質疑：「真的有這種咖啡嗎？」

事後發現，這是一次蹭熱點的玩哏。咖啡店主說：「誤會了！沒有！這就是朋友開的一個玩笑，他自己做了一個貼紙，放在我們店裡拍照。闢謠了一個晚上，手機都充了兩次電」。

連花清瘟可樂。（取材自微博）
連花清瘟可樂。（取材自微博）

網上類似的「玩哏」並不少，這兩天「連花清瘟干紅」、「連花清瘟精釀」、「連花清瘟可樂」都出現了，還有連花清瘟保險套，經核實都存在P圖的痕跡。

以嶺藥業也發文澄清，稱近期市場上出現諸多名稱為「連花清溫茶」「蓮花清溫茶」「蓮花清溫膏」「蓮花清溫口服液」「蓮花清溫植物飲料」以及「蓮花清溫丸」的商品，以上商品及類似商品均非公司生產、銷售或授權生產、銷售。

連花清瘟咖啡。（取材自微博）
連花清瘟咖啡。（取材自微博）

新京報評論指出，這些「玩哏」可能會傳遞某種錯誤信號，導致公眾對選藥用藥產生認知誤差。電商平台應該加強審核，對於存疑的產品，應做出充分的風險提示。此外，這些產品恐怕有不少都屬於山寨產品、假冒偽劣，工商部門也不妨加強巡查、及時處理，避免消費者造成損失。奉勸一些廠商，在全民抗疫的特殊時期，靠「生造概念」賺不義之財，置商業倫理、品牌信譽於不顧，一定會迎來市場的反噬乃至法律的規制。

連花清瘟紅酒。（取材自微博）
連花清瘟紅酒。（取材自微博）
連花清瘟避孕套。（取材自微博）
連花清瘟避孕套。（取材自微博）
連花清瘟精釀。（取材自微博）
連花清瘟精釀。（取材自微博）
連花清瘟波罩。（取材自微博）
連花清瘟波罩。（取材自微博）

咖啡 疫情 保險

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