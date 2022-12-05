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「一輩子都沒挨過那麼多罵」大白遭欠薪 不忍了

中國新聞組／北京5日電
一些大白開始討要工資了。(取材自中國數字時代／大貓財經)
一些大白開始討要工資了。(取材自中國數字時代／大貓財經)

小區外的大白們不做核酸了，他們聚在一起高喊「還錢」，原來是他們已經三個月沒領到薪水了。平日裡做核酸的大白老是挨民眾罵，「感覺一輩子都沒捱過那麼多罵」，看在錢的份上忍忍就過去了。但是工資不發，家庭入不敷出，這事他們可忍不住了。

大貓財經報導，今年5月，北京樸石醫學的原始檢測數據被發現明顯少於樣本檢測數量，赤裸裸的造假，所以「醫療機構執業許可證」遭吊銷。

在此之前，樸石醫學的檢測點還是很多的，聘雇的檢測人員也不少，掙了不少錢。但是他們拖欠了不少員工的工資，有員工熬不住起訴公司，要求公司把6萬元（人民幣，下同，約8597美元）的欠薪給結了。 

11月18日，樸石醫學因為核酸造假被檢察院提起公訴，11月28日，法院經查詢未發現被執行人可供執行財產，因此裁定終結本次執行程序。

「沒有可供執行財產？」這個消息讓其他公司被欠薪的員工不淡定了。小區外檢測點的大白不工作了，他們圍著公司派來的管理人員爭吵。吵了半天，這兩人只說回公司反應，但到底發不發工薪，也沒個準信。

一個做核酸檢測的大姐說，最近這些天，被人罵慘了，感覺一輩子都沒捱過那麼多罵，傻逼是最常見的，生孩子沒屁眼這種詛咒也很多。挨罵也就算了，大姐說，她三個多月沒領到工資了。自己也沒啥積蓄，家裡孩子也沒人管，本來幹核酸檢測還有不錯的收入，但沒想到工資幾個月都沒發，日子都很難堅持下去了。

跟她一樣處境的人還有不少，每天幹12個小時，月工資1萬左右，開始他們覺得找到這份工作很幸運，以前即便有委屈，看在錢的份上也能忍忍，現在委屈多了，工資又都不發，實在忍不住了。

早前，上海封控時傳出許多外地人被中介「欺騙式招工」，被丟包到有陽性的小區又領不到薪水，最後只得靠區政府介入才解決。大姐擔心，他們公司要是也出問題了，這幾個月的活也就白幹了，罵也就白挨了。

檢測 醫學 北京

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