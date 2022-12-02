買一盒500支棉籤 她細數少88支獲賠2元

董同學網購500根一盒的棉籤，拿到後拍照在平板上用不同顏色分組標記清點個數，結果發現少了88根。（視頻截圖）

浙江台州一名董姓女生近日網購了一盒有500支的棉籤，拿到後拍照在平板上用不同顏色分組標記清點個數，結果發現少了88支，告知商家後，商家賠款了2元人民幣（約0.28美元），話題登上微博 熱搜，獲千萬人次瀏覽。

綜合媒體報導，董女表示，由於曾看到網上有人數垃圾袋個數不夠，於是收到貨之後拍照在平板上用不同顏色分組標記清點個數，沒想到真的少了。她表示，希望商家能實打實地把產品做好，不要缺斤少兩。

對此，有網友吃驚表示：「500少88支，這數量離譜了」、「數量這麼多，一般人都不會數的」，「厲害了我的姑娘」、「竟然真的有人會去一支一支數」，「這是不是少得有點多啊」。

網友也紛紛發表自己購買東西遭缺斤短兩的情況，有網友稱，之前買了200袋榨菜，收到貨後很認真地數了一遍，結果少了八袋，最後店家把八袋的差價補還他。

不過，前段時間，有一位男子較真牙刷的毛支數，細數發現果真對標，還稱「中國人不騙中國人」引發網友熱議

其實，不少店家抱有一個僥倖心理，認為消費者不會那麼無聊，去一袋袋一支支數，可如果人人都不計較的話，商家的膽子只會越來越大，最後整個市場就沒了誠信，人與人之間也沒了最基本的信任，這是很可怕的。