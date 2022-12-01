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勞榮枝殺7人案二審仍判死 囂張不服：「把屎盆子往我頭上扣」

中國新聞組／北京1日電
勞榮枝庭審現場。（取材自紅星新聞）
勞榮枝庭審現場。（取材自紅星新聞）

勞榮枝被控在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，與男友法子英於1996年在南昌、溫州及合肥等地殺害七人案，一審被判死刑後不服上訴，再被 二審駁回；勞榮枝當庭「態度囂張」表示不服，稱法官「把屎盆子往我頭上扣」，她要申訴；被害人家屬則欣慰地說「終於等到這一天」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，二審11月30日開庭時，勞榮枝留著齊耳短髮，穿戴防護服和口罩進入法庭。勞榮枝二審上訴時，提出了多個上訴理由，包括一些情節沒有排除和懷疑，請求江西省高級人民法院將此案發回南昌中院重審。審判長表示勞榮枝所有上訴理由均不成立。

另據天目新聞報導，勞榮枝態度非常囂張，她當庭表示失望、不服，認為這是在污衊她，把屎盆子扣在她頭上。審判長直接打斷她：「我們庭審已經結束了，結果就是維持原判」。

被害人陸中明的妻子朱大紅得知二審宣判結果後，表示等待這個判決已經等了20餘年，判決結果給了7個受害人一個交代，給社會一個交代，法律是公平公正的。

朱大紅的小女兒表示，聽到二審判決結果很欣慰，「終於等到這一天」。雖然勞榮枝二審被判死刑，但是仍需要等待最高院覆核結果。

南昌案被害人熊啟義的叔叔熊某在庭審後表示，「如果她這樣的罪犯不判決死刑，天理難容」。勞榮枝現在「想到了自己生命的珍貴，求生慾望很強，但她沒有想到，自己和法子英在犯罪時，人家的生命是不是可貴的」。熊某表示：「這個事情要等死刑落地後，我們心裡的石頭才能落地」。

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