女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

世界盃正如火如荼的比賽，一位上海網紅本與朋友擬定前往卡達看比賽，但在機場 過邊境 時，卻被告知護照已被註銷，護照更被當場剪掉，她在機場直播時委屈痛哭。

來源：YouTube

香港01報導，網上瘋傳一段女網紅「微小微」直播哭訴出境遭剪護照的片段。她在片中表示，她於11月28日從上海浦東機場出發前往香港，再轉機到卡達看世界盃賽事，就在機場過邊境時被告知護照早在老家湖南已被註銷並被當場剪掉，讓她「哪裡也不能去」。

她指出，出發前一晚她老家的村委會曾突然給她發信息和打電話，表示若然她出國的話需要先行報備。「微小微」將球迷卡和機票訂單信息給他們，但就於出發當日剛到機場時，村委會卻告知她「出去不了」，因她的護照被「凍結了」，正是一個「失效的狀態」。

她表示當時對此亦是半信半疑，同行的朋友亦表示「從來沒有聽過這種事情」，而且告知她的人是以打電話方式聯絡，沒有用110給她發信息和出示證件，令她們覺得是詐騙 ，因而照常繼續後續登機行程，誰知果真在過境時被攔下來。

「微小微」當場亦有向機場職員詢問原因，但對方卻指「不清楚」，需要她自行與當局查詢。其後她聯絡到老家的反詐中心，當局稱將護照註銷是因現在海外詐騙太多，「怕他們出去被詐騙」，所以今年3月把他們的護照都註銷了。「微小微」對此表示既生氣又難過，完全不明白「為甚麼無緣無故的把我的護照給註銷」，令所有已安排好的行程化為烏有，現在不管用甚麼辦法或理由都無法出境，唯一的辦法就是回老家重新辦理護照，才能出境。

不少網民對「微小微」表示同情，「可能是最近潤(移民)出去的人太多，只能用這種方法防止了」、「這也太荒唐了吧，賠錢」；也有不少網民害怕護照被「凍結」，「我看到嚇一跳，趕快確認了下自己的護照，還好没被註銷」。

其後「微小微」補充指護照被注銷並與上海和浦東機場無關，「問題就出在我户籍所在地 」，她已前往湖南老家了解中。