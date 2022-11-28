結婚33天、妻就離家分居 河南小伙拉橫幅討51萬彩禮

小伙子拉橫幅要求退彩禮。（取材自極目新聞）

河南 男子李守寧（以下均化名）因婚姻面臨破裂，妻子錢雨露避不見面還拉黑他，他驅車掛橫幅到妻子娘家的小區，開著喇叭要求退還高額彩禮，引發熱議。

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李守寧稱，他為娶媳婦，全家打工湊錢，共花費51萬元，其中16萬還是借的，可婚後僅33天，妻子就回娘家和他分居，他起訴離婚，妻子卻不同意。李守寧的岳母則稱，李守寧的說辭並非完全屬實，所有結果等待法院判決。

極目新聞報導，2022年6月，法院開庭審理。錢雨露未出庭，但通過其他途徑向法院表示，二人感情很好，自己曾給李守寧懷過孩子。2022年3月3日，她被李守寧反鎖門外導致當天沒有回去，自己被凍感冒發燒而養病兩天，隨後又返回婆家。「夫妻恩愛，互相關心，感情穩定，堅決不同意離婚。」錢雨露稱。

對於「返回婆家」一說，李守寧表示純粹是錢雨露的說辭。而對於妻子懷孕一事，李守寧則稱並不清楚，自己也有不少疑問。

最終法院未准予二人離婚。李守寧不服判決，進行上訴，二審開庭時間定在2022年12月。

妻子拒絕離婚且失聯，岳母一家人也拒絕調解，近日，李守寧在車上掛上橫幅，開著喇叭到錢雨露娘家所在小區討要彩禮。白色車身上掛著大型條幅，紅底黃字寫著：「錢雨露不和我過了，退還我彩禮！」另車子引擎蓋上還放有一個喇叭，循環播放著：「你家女兒和我過了一個月，不過了，退還我家彩禮錢。」

「只在一起生活了33天，我們也不要求她們全部退回，只退回一部分就行。」李守寧母親高鳳英說。李守寧則說，「為了結婚一共花費51萬元，為她一共花了30多萬元，她的嫁妝是幾床被子和兩個人的生活套裝，折合1萬元左右，我們只要求他們能退回4萬多元的金銀首飾和10萬元現金。」

錢雨露的母親表示，本來不打算離婚，現在因為李守寧整天鬧，不離也沒有辦法，「錢放在他們家，他說的不屬實，露露6月份還回去了。」

「如果錢放在我們家，我為什麼還去找他們要？」李守寧反駁岳母說法。