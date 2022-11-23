河南工廠違規電焊釀大火奪38命 習近平震怒指示徹查

22日河南安陽廠房火災事故現場，廠房頂部出現部分塌陷。(中新社)

河南 省安陽市一棟內衣工廠21日下午發生重大火災，造成38人死亡、2人受傷，警方初步調查是工人在廠內違規操作電焊引發火災，已逮捕涉案人員。這起重大事故驚動中央，國家主席習近平 22日罕見指示要查明事故原因，依法嚴肅追究責任，河南省委書記樓陽生恐難置身事外。

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外訪歸來正在隔離的習近平，22日就安陽工廠大火作出指示，稱「教訓十分深刻」，要求全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。港媒說，這場大火，對於已經失意20大 的河南省委書記樓陽生來說，不啻是又一次打擊。

安陽融媒22日發布「11·21火災事故情況通報」，21日下午4時22分，河南省安陽市消防救援支隊接群眾報警稱：安陽市文峰區（高新區）寶蓮寺鎮平原路凱信達商貿有限公司發生火災。

當地共派出63輛消防車、240人到現場救援，到21日20時許，現場火勢基本被控制；23時許，現場明火被徹底撲滅。整個著火的廠房已經熏黑變形，內部結構基礎設施損壞嚴重。

周遭商戶表示，起火後濃煙密布，現場火勢很大，周邊都被圍起來，半邊天都變成紅的。村民稱，發生火災的的廠房底層是倉庫，上面是做內衣的。消防人員稱，廠內有不少家具、塑料等易燃物。

河南安陽廠房火災致38死，市委書記鞠躬致歉。(視頻截圖)

綜合媒體報導，安陽市寶蓮寺鎮上有很多生產服裝的工廠，員工大多數都是當地農民與留守婦女。涉事企業主要從事針織服裝生產，車間一樓為倉庫，二樓為生產車間，近期正在加工棉衣棉褲。

「據初步掌握的情況，事故原因是一樓倉庫內電焊作業時，有棉絮飄過並著火，引燃了車間內堆放的大量布料，濃煙導致二樓部分工人窒息，來不及逃生後遇難。」安陽市應急管理局一位負責人表示。

應急管理部、河南安陽現場工作指揮部通報，截至22日上午10時，搜救工作基本結束。此重大事故已造成38人死亡，另有兩人輕微傷送醫救治，無生命危險。初步判定，該起事故是因企業人員違規操作，電焊引發火災。