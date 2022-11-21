20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」因外型清純甜美，擁有許多死忠粉絲。日前卻傳出她遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘，被人發現後送醫搶救才撿回一命，但臉部卻已經被打得面容全毀。

仙氣樂蘊近日在小紅書 上爆料此事，指稱對方除了拿磚頭砸頭外，還用手挖她的眼睛、用手將鼻子裡攪得血肉模糊，甚至還用嘴巴想把她鼻子咬下來、用手試圖將她舌頭扯下...，過程驚險萬分。所幸最後路人聽到她的求救聲才被救出。

「仙氣樂蘊」被打得面目全非。（取材自微博）

仙氣樂蘊表示，事後她的頭部全是傷口，幸好眼球保住、眼睛皮裂開需縫針，而手、頭更是多處被咬的痕跡。而最讓她氣憤的是，事出至今對方家人一句道歉也沒有，警察 還稱這只是輕傷最多判三年以內，她氣得將自己遭遇傳上網要大家幫忙評評理。

消息一出，許多網友紛紛替仙氣樂蘊抱不平，「大車司機沒報備判四年 這個三年以內 求求別再逗我笑了」、「這麼嚴重為什麼只是輕傷啊 判定的依據到底是什麼」、「是殺人未遂啊！ ！氣死了！」、「這才輕傷嗎。 犯罪成本是不是太低了」。

近日，有網友發現該網美的抖音 、小紅書相關帳號的貼文已被撤下。