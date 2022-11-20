湖南2歲娃卡30公分寬牆縫 8歲童挺身救援

王雨銘已被聘請為道縣消防救援大隊消防志願者。（取材自人民日報）

湖南永州一名2歲男童玩耍時，不慎卡在兩棟居民樓之間的牆縫內。幸好一名8歲男孩王雨銘自告奮勇，在消防員指導下成功將被困男童安全帶了出來。事後，男童王雨銘受到表揚，被聘請為道縣消防救援大隊消防志願者，網友也紛紛為他點讚。

來源：YouTube

人民日報報導，被牆縫卡住的是一名兩歲男童，頭朝外腳朝內，側身仰臥，嚇得哇哇大哭。民警和男童的父母曾試圖進入營救，但由於牆縫狹窄，僅有30公分寬，身手無法施展，男童的姐姐雖然能進去，但因為年齡比較小，力氣小，拉不動自己的弟弟。

焦急之際，消防隊員定下「小孩救小孩」的救援方法，「我們想選一個年齡稍大的孩子，進去把被困男童帶出來，一個正在圍觀的男孩，自告奮勇地表示他能幫忙」。

消防員先將救援繩索從被困男童北側居民樓頂放下。（取材自人民日報）

挺身而出的男孩今年8歲，名叫王雨銘，就讀小學三年級。當天，王雨銘正在附近玩，眼見大人進不了牆縫，便示意消防員們自己可以幫忙。

消防員先將救援繩索從被困男童北側居民樓頂放下，確保王雨銘安全後，再讓他進入牆縫靠近被困男童，在消防員的指導下，王雨銘鎮定地將繩索繫在了被困男童身上。接著，消防員指導王雨銘扶好被困男童，大人們在樓頂利用救援繩索將被困男童拉至站立狀態，最後，王雨銘慢慢引導被困男童，護著他走出牆縫。

消防員讓救援男孩進入牆縫靠近被困男童，在消防員的指導下，男孩鎮定地將繩索繫在了被困男童身上，並將被困男童拉至站立狀態，最後由男孩慢慢引導被困男童護著他走出牆縫。（取材自人民日報）

期間，王雨銘還不斷地調整對方身體狀態，不時護著男童的後腦以免擦到牆壁，經過近30分鐘，被困男童被成功救出。由於救援及時，男童身體並無大礙。

經過近30分鐘的救援，被困男童被成功救出，由於救援及時，男童身體並無大礙。（取材自人民日報）

面對消防員和村民的讚譽，王雨銘只是微笑，十分靦腆。他和妹妹是留守兒童，由奶奶在家監護，父母親長期在廣東務工。