不滿長期封控 鄭州大學生爆示威 衝入行政樓

部分學生進入行政樓大廳，逐條宣讀訴求。（視頻截圖）

儘管官方稱適度放鬆疫情 封控措施，但中國此波新冠疫情來勢洶洶，多地仍傳出防疫 逆向收緊或措施反覆而引發民怨情況。繼日前廣州市海珠區民眾因不滿封控延長而爆發警民衝突，網傳河南鄭州 大學生16日聚集抗議疫情防控，有示威學生衝入行政樓；河北省石家莊放鬆防疫措施四天後，感染人數下降，但極端反覆、「走兩步退一步」搖擺政策，讓民眾措手不及，怨聲不斷。

來源："YouTube

自由亞洲電台報導，網傳鄭州大學生16日聚集抗議疫情防控，之後集體遊行。校方一度派人談判，但學生以不滿校方未具體回應訴求為由，有幾名示威學生衝入行政樓，宣讀訴求。之後，學校黨委書記出面和學生談判，學生也開啓了網絡直播，學校行政人員聽聞錄像直播即紛紛逃避。

據網上流傳的召集傳單顯示，學生不滿「一刀切」封控措施及不允許學生返鄉、倒賣捐贈物資、扔學生被褥、噴消毒水致學生電腦損壞等。傳單中並提出包括解除封控、允許學生請假返鄉、開放商鋪、禁止清算抗議學生等多項訴求。並傳出校方準備報復帶頭抗議的學生。

但鄭州大學黨委保衛部保衛處幹部表示，「當天晚上的學生都回寢室了，下樓吃飯的下樓吃飯，該正常在宿舍樓裡學習的學習」，沒聽說有網傳的抗議。

另因第四度延長部分區域封控措施三天的廣州海珠區日前因民眾不滿防疫層層加碼，爆發多起拆圍籬、打砸警車事件。海珠區自5日全域管控以來，已第四次延長管控，當地民怨升高。由於疫情形勢仍嚴峻，全省多部門協力協助廣州建設方艙醫院、隔離場所，規畫建設床位總數24.6萬張，截至昨午有3.9萬張交付使用。海珠區已轉移9萬多名密切接觸者異地隔離。

而石家莊市優化調整疫情防控措施後，新增感染者數量近幾日連續下降，16日新增無症狀感染者182例。此前，石家莊市新增感染者數量自10日起大幅攀升，13日達到最高峰，此後三天連續下降，16日新增感染者較13日已下降近8成。

另界面新聞、八點健聞報導，儘管石家莊新增感染人數下降，但在封控靜默十多天後，防控措施驟然放鬆，取消全員核酸，復工復產復課，像是從一個極端搖擺到另一個極端，突變令居民們措手不及。不少民眾開心獲得自由，有人反而擔心以往通過核酸檢測築起的「防護網」出現破洞，失去了安全感。