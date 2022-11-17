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洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

被冤偷3.6元文具 店家掛個人信息公審 貴州女童跳樓

中國新聞組／北京17日電
女童的家長舉著照片在店門口聲嘶力竭的吶喊。（取材自正觀新聞）
女童的家長舉著照片在店門口聲嘶力竭的吶喊。（取材自正觀新聞）

貴州畢節一名10歲張姓女童，因為在文具店裡遭店家質疑買文具沒付3.6元人民幣（約0.51美元），個人信息被掛在店門口「懸賞」，相關訊息也在學校傳開，導致女童在校內遭受冷嘲熱諷。女童疑因無法承受壓力，11日在自家小區跳樓身亡。目前店家與親屬已達成和解，但3.6元導致一條生命消逝引發眾怒，文具店外出現弔唁女童的花束。

來源：YouTube

正觀新聞報導，事件起源於11月7日，畢節市實驗學校附近一文具店丟失商品，店主經查看監控視頻後懷疑是張姓女童所為。張姓女童9日再到店購物時，店主暫扣其作業本和筆袋，因當時店內有人購物，張姓女童遂自行離開。店主10日在張姓女童的作業本封面加上「重金懸賞，緊急尋人」字樣，並放置在商店門口，經人告知學生信息後，店主遂將作業本收回櫃台。隔天早上張姓女童從住處頂樓墜樓身亡。

視頻中一閃而過的，還有小紅的數學作業本，上面寫著：「重金懸賞，緊急尋人」。（取材...
視頻中一閃而過的，還有小紅的數學作業本，上面寫著：「重金懸賞，緊急尋人」。（取材自正觀新聞）

網傳視頻顯示，女孩的家屬曾拿著女孩的遺照在該文具店門口討公道，很多民眾也自發來到店門口為女孩獻花。視頻中一閃而過的，還有小紅的數學作業本，上面寫著：「重金懸賞，緊急尋人」。

網路另流傳，與女童同行的兩名同學及現場閉路電視片段都證明女童有付款，但老闆不信，導致同學都將張童孤立，將張童逼上絕路。

據了解，該文具店目前處於閉店狀態，該事件當地公安機關已經介入調查。目前，女孩家屬和店主已達成和解，表示不再提起訴訟。

對此，有網民不滿痛批「竟然能和解，可見在她父母眼裡這個女兒的命有多輕」、「扣了作業本就肯定知道小姑娘班級姓名了，還掛出來懸賞，那不就是故意示眾」、「3塊錢即使沒付，至於掛人家麽？」

公安

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