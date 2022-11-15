我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：至少2名新科國會議員 曾參加1月6日挺川集會

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

中國唯一沙漠郵局被山寨 節目合作不成「自己搭一個」

中國新聞組／北京15日電
綜藝節目自行搭建的沙漠郵局。（取材自微博）
綜藝節目自行搭建的沙漠郵局。（取材自微博）

阿拉善盟騰格里沙漠裡有一間迷你的木造郵局，只要在線上動動手指，就能收到「來自沙漠的明信片」。但這全中國僅有一個、極具特色的主題郵局卻遭到綜藝節目「複製」，「沙漠郵局」發文控訴芒果TV的綜藝節目剽竊創意，在要求郵局搬遷拍攝被拒後，該節目竟私自搭建郵局拍攝，並同樣稱之為「沙漠郵局」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，湖南衛視自製的「我們的滾燙人生·騎行季」為一檔綜藝節目，每周六晚十時在芒果TV播出，近日播出的畫面中出現了一個「簡易郵局」：沙漠中，幾根柱子搭著白色的篷布，留有一面供人進入，帳篷頂上垂下許多繩子繫著明信片。門口放著一個牌子，上面寫著「走近地球心臟，給你心念之人留下一封沙漠深處的明信片」，帳篷邊放著一個無標識的紅色郵筒。

位於阿拉善盟的騰格里沙漠腹地的沙漠郵局。 （取材自微博）
位於阿拉善盟的騰格里沙漠腹地的沙漠郵局。 （取材自微博）

對此，沙漠郵局工作人員糖糖說，「我們的滾燙人生」節目組於9月初來郵局商量拍攝事宜，希望郵局能搬至烏蘭湖進行拍攝，郵局工作人員堅持「郵局不可移動」，雙方未達成一致，此後一個多月沒有聯繫。近日節目播出後，有粉絲告知他們「節目組自己搭了一個」。

沙漠郵局表示，節目組在微博推文中，使用了「沙漠郵局」的內容，配文下方的海報「接近直接抄襲」，僅對沙漠郵局海報的排版做了微調。目前，「我們的滾燙人生」節目組已將此條微博刪除。

糖糖表示，文章發布後，有節目組工作人員聯繫郵局，給出的解決方案是「節目片尾加上郵局的名片」，另外之前對接的導演向郵局道歉。「但我們需要的不是道歉，而是需要他們發一個澄清，他們拍攝的地方不是真正的沙漠郵局。」

綜藝節目直接標明他們是沙漠郵局。（取材自微博）
綜藝節目直接標明他們是沙漠郵局。（取材自微博）

沙漠郵局還認為，不是節目組隨意搭建一個帳篷、立一個郵筒就可以稱之為「孤獨郵局」的。無論是出於節目組炒作還是有意破壞郵政的形象，該行為對沙漠郵局的忠實用戶和品牌形象造成了極大的困擾。

「沙漠郵局」是由廢棄的沙漠牧區郵局改造而來，如今是阿拉善盟郵政管理的主題郵局，由第三方寧夏礫石沙漠旅遊公司代運營，沒有當地牧民帶路，遊客很難到達。外觀是木質小屋，窗口上印著綠色的「沙漠郵局」四個大字，頂棚上噴塗有「中國郵政」字樣。除了當面寄信，人們在線上下單，就能收到一封來自沙漠的明信片。

天眼查顯示，寧夏礫石沙漠旅遊開發有限公司正在註冊「沙漠郵局」、「孤獨秀場」等三個商標，目前處於「等待實質審查」階段。

郵政 微博 導演

上一則

浙婦生4女再懷孕 夫憂又是女兒訴離

延伸閱讀

美遊假期US Travel推出特別旅行星月王國土耳其 12天10晚

美遊假期US Travel推出特別旅行星月王國土耳其 12天10晚
周末這樣玩／坐在陽光之鄉名人椅 感受領袖魅力

周末這樣玩／坐在陽光之鄉名人椅 感受領袖魅力
周末這樣玩╱陽光之鄉沙漠植物花園 感受領袖之椅

周末這樣玩╱陽光之鄉沙漠植物花園 感受領袖之椅
「沙漠湖泊」 塔克拉瑪干掀話題

「沙漠湖泊」 塔克拉瑪干掀話題

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05

超人氣

更多 >
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證