中國唯一沙漠郵局被山寨 節目合作不成「自己搭一個」

綜藝節目自行搭建的沙漠郵局。（取材自微博）

阿拉善盟騰格里沙漠裡有一間迷你的木造郵局，只要在線上動動手指，就能收到「來自沙漠的明信片」。但這全中國僅有一個、極具特色的主題郵局卻遭到綜藝節目「複製」，「沙漠郵局」發文控訴芒果TV的綜藝節目剽竊創意，在要求郵局搬遷拍攝被拒後，該節目竟私自搭建郵局拍攝，並同樣稱之為「沙漠郵局」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，湖南衛視自製的「我們的滾燙人生·騎行季」為一檔綜藝節目，每周六晚十時在芒果TV播出，近日播出的畫面中出現了一個「簡易郵局」：沙漠中，幾根柱子搭著白色的篷布，留有一面供人進入，帳篷頂上垂下許多繩子繫著明信片。門口放著一個牌子，上面寫著「走近地球心臟，給你心念之人留下一封沙漠深處的明信片」，帳篷邊放著一個無標識的紅色郵筒。

位於阿拉善盟的騰格里沙漠腹地的沙漠郵局。 （取材自微博）

對此，沙漠郵局工作人員糖糖說，「我們的滾燙人生」節目組於9月初來郵局商量拍攝事宜，希望郵局能搬至烏蘭湖進行拍攝，郵局工作人員堅持「郵局不可移動」，雙方未達成一致，此後一個多月沒有聯繫。近日節目播出後，有粉絲告知他們「節目組自己搭了一個」。

沙漠郵局表示，節目組在微博 推文中，使用了「沙漠郵局」的內容，配文下方的海報「接近直接抄襲」，僅對沙漠郵局海報的排版做了微調。目前，「我們的滾燙人生」節目組已將此條微博刪除。

糖糖表示，文章發布後，有節目組工作人員聯繫郵局，給出的解決方案是「節目片尾加上郵局的名片」，另外之前對接的導演 向郵局道歉。「但我們需要的不是道歉，而是需要他們發一個澄清，他們拍攝的地方不是真正的沙漠郵局。」

綜藝節目直接標明他們是沙漠郵局。（取材自微博）

沙漠郵局還認為，不是節目組隨意搭建一個帳篷、立一個郵筒就可以稱之為「孤獨郵局」的。無論是出於節目組炒作還是有意破壞郵政 的形象，該行為對沙漠郵局的忠實用戶和品牌形象造成了極大的困擾。

「沙漠郵局」是由廢棄的沙漠牧區郵局改造而來，如今是阿拉善盟郵政管理的主題郵局，由第三方寧夏礫石沙漠旅遊公司代運營，沒有當地牧民帶路，遊客很難到達。外觀是木質小屋，窗口上印著綠色的「沙漠郵局」四個大字，頂棚上噴塗有「中國郵政」字樣。除了當面寄信，人們在線上下單，就能收到一封來自沙漠的明信片。

天眼查顯示，寧夏礫石沙漠旅遊開發有限公司正在註冊「沙漠郵局」、「孤獨秀場」等三個商標，目前處於「等待實質審查」階段。