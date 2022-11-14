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3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

中國新聞組／北京15日電
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

網路近日流傳多條視頻，內容都是重慶3名女子深夜喝醉擾民，結果遭到居民圍毆，引起廣泛關注。網友表示，事發在11月11日深夜至12日凌晨，一名女子在燒烤攤前大聲呼喊，「來啊。」同行的人還朝樓上喊道，「給我下來。」其他網友知道是女子先挑釁後，有人稱大快人心，也有人呼籲保持理性，以免觸法。

瀟湘晨報報導，據悉，事發地點位於重慶市南岸區蘭花路融僑蘋果城內，一名目擊者說：「事情發生在社區一家串串店，在燒烤店隔壁，」當時已是凌晨，女子一行人已喝醉，動靜大，所以和樓上業主發生衝突。

視頻顯示，三名女子在串串店攤位上跳舞唱歌，其中一名條紋上衣的女子對樓上大喊：「1、2、3、4，下來！」另名白衣女子喊：「有本事滾下來！」一名粉衣女子也對樓上居民罵髒話，三人並在餐桌旁摔酒瓶。此時有業主下樓來到攤位上：「12點了，還在這吵……」雙方發生衝突，開始摔打椅子，場面混亂。

另一段視頻顯示，多個居民舉手機拍攝幾名女子的行為，條紋上衣女子搶奪民眾手機未果後趴在地上。白衣女子對舉著手機錄視頻的居民說：「錄啊，錄啊，來來來……。」之後警車抵達現場，雙方仍衝突不斷。警方將3名女子帶上警車過程中，條紋上衣女子拍打一個旁觀居民，引發眾怒，這名女子也被多個居民推擠、打到警車前面。

事件在網上發酵後，許多網友表示大快人心，「完全是自己咎由自取，自作自受」，有人表示警察來了都攔不住，看來真的忍無可忍。但也有網友表示，雖然看起來很過癮，但是還是要理智，以免觸犯法律。

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