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上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

中國新聞組／即時報導
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵11號線11日早上疑似發生故障，冒煙霧火光的影片在網上流傳。上海地鐵發布消息稱，今早11號線觸網故障，引發一列出庫無人列車瞬間短路拉弧，並未引發火災爆炸。目前，正在全力搶修中。澎湃新聞引述上海地鐵方面表示，影片中故障的列車，是出庫空車，裡面沒有乘客。目前暫無人員傷亡。

綜合媒體報導，上海地鐵在今天早上的通勤高峰期間，行駛在11號線上的列車疑似因設備故障，瞬間爆出大量火光，還有劇烈爆炸聲響，事發畫面在社群平台上瘋傳。

雖然有消息指出該輛列車為空車，事發時並沒有載運乘客。不過有網友表示，自己當時就在車上，有可能是起火的時候，其他乘客都已經跑到其他車廂。事發後列車也已經倒駛回車站，並要求所有乘客下車。

上海地鐵列車外爆出火花。（取材自YouTube）
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自YouTube）

微博上也有不少中國網友分享事故發生當下的驚險景象，還有畫面顯示列車開到一半突然停駛，車上的乘客被迫下車走在軌道上撤離，各地車站也都出現大量等待通勤的人潮。

對此，上海地鐵官方也證實發生這起事故，全力搶修後已經在稍早排除故障，並強調現場無人傷亡。

上海地鐵表示，受此影響，部分區段供電中斷，有兩列列車迫停，正在進行區間疏散，提請現場乘客根據指引有序撤離，雨天路滑注意腳下安全。同時，現場搶修人員正在積極搶修中，後續何時恢復運營，官方將第一時間公佈，對乘客帶來不便深表歉意。

地鐵 社群 微博

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