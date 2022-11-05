腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

最近一張聊天截圖在網上瘋傳，圖中發文者是安徽省青年企業家協會女副秘書長吳方媛，她自爆和11名男子發生性關係，將辭去安徽團省委工作。安徽省青年企業家協會4日發出聲明，稱已成立調查組，吳方媛已停職，正在配合了解、調查。

綜合媒體報導，截圖顯示，吳方媛在多個群組發文稱，「我是吳方媛，我跟劉春生、夏正亞、戚少猛、顏濱、李涌、譚祖輝、趙闖、張陳果、葉慶平、後銳、李雲龍11個人都多次發生性關係。現辭去安徽團省委工作。」

對此，有網友稱，她爆出的11人，包括所屬部門的長官、下屬，以及與她業務相關的企業家等。有網友認為，「在中國，女性若想往上爬，成為『公車』讓多名老司機上車，早已是鐵的定律，吳方媛也絕對不是第一人」。

還有網友發現，吳方媛在不同群組發文用的頭像都不一樣，懷疑是有人用「吳方媛」的名字造謠，有網友則猜測是吳女的丈夫發現自己妻子外遇後所發文。

目前，這起事件熱傳之後，與吳方媛相關的新聞、個人介紹等訊息，幾乎在網路上全面被下架。