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女客打賞1.10元以為求救 外賣員報警鬧烏龍「擔心安危，不後悔」

中國新聞組／北京31日電
報警的外賣小哥。（取材自封面新聞）
報警的外賣小哥。（取材自封面新聞）

安徽一名外賣小哥因獲女客打賞1.1元，以為是她遇到危險的暗示，隨撥打110報警，民警來了才發現是一場烏龍，經媒體報導後登上熱搜。 

來源：YouTube

知道是場誤會後，這位外賣小哥陳彬表示，下次遇到類似情況，肯定還是會報警，因為若真遇到了危險，或許可以幫到他。外賣平台也對此事進行了回應，授予陳彬「靠譜之星」榮譽稱號和獎勵。

綜合媒體報導，當事的女客姓陶，中午把孩子哄睡著去門口取外賣，外賣小哥看她抱著孩子，很輕地把門帶上，小聲說麻煩給個好評。因為怕吵到孩子，所以陶女眨眼點頭表示同意。事後，陶女覺得小哥做得不錯，所以準備打賞小哥，但銀行卡裡只有2元錢，所以隨手輸了1.1元打賞費。

外賣小哥和顧客的對話截圖。 (視頻截圖)
外賣小哥和顧客的對話截圖。 (視頻截圖)

沒想到過了一會民警和物業就上門詢問是不是遇到了危險；得知是外賣小哥因為擔心她的安全報警後，她向外賣小哥表達了感謝。外賣小哥說沒見過有零有整的1.10元打賞費，以為顧客遇到危險，就報了警。

報導說，今年30歲的陳彬，跑外賣才剛剛幾個月時間，他說，當時送餐的時候並沒有懷疑陶女發生危險，但隨後的打賞金額讓他產生了聯想，當時陶女抱著孩子，開門之後也一句話都沒有說。下樓以後，他猶豫了大概5分鐘左右，最後還是決定報警穩妥一些，遂撥打了報警電話。因為手上還有別的訂單，他沒有在樓下等待。

後來顧客通過平台發了私聊，才知道這是一個誤會，陳彬也趕緊向陶女道歉，「對方也很暖心，沒有責怪我，還向我表示感謝。警察叔叔也表示理解」。

陳彬提到，雖然這是個烏龍，但他不後悔，誤會是小事，人生安全是大事。

對於上熱搜，他表現的很淡定：「感謝大家的關注，也希望通過這件事給大家提醒一下，生活中如果遇到類似的事，也一定要留心，萬一真的有人遇到危險，我們都要伸手幫助一下吧，也算是一種正能量吧。希望大家都能平平安安，一切順利！」

外送平台獲悉到該事件後，決定授予陳彬「靠譜之星」榮譽稱號和獎勵。

警察

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