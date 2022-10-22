浙江老夫妻2萬鈔票燒焦 銀行鑑定救回1.99萬

2萬餘元人民幣被燒成焦炭。(取材自小時新聞)

浙江麗水景寧一對老夫妻日前拎著一袋被燒焦的2萬餘元(人民幣，下同，約2785美元)現金，趕到人民銀行景寧縣支行求助。老夫妻表示，因為家中失火，當時錢和重要的證件都放在一起，雖用水撲救，但2萬餘元紙鈔已經焦黑一團。

來源：YouTube

香港 01引述錢江晚報報導，人行景寧縣支行立即調動景寧農商銀行業務骨幹組成工作小組，每個人分片包乾，然後去文具店買來了小刷子、鑷子，為這堆「火燒幣」 做起手術 。

經過4個半小時努力，完成對200餘張「火燒幣」的鑑定、兌換。最終，老人拿著銀行出具的鑑定書，兌換到1.99萬元現金，開心不已。

消息曝光後，網民紛紛為銀行人員點讚，稱「2萬多可能買不到一個車輪，但可能是老人的所有積蓄」。

報導指出，10月10日，江蘇蘇州吳江區一家企業也遭遇火災，50萬元左右的現金被燒焦。企業負責人也是到銀行尋求幫助，鑑定清點，兌換「火燒幣」。

銀行人員表示，多年來第一次遇到燒毀這麼嚴重、數量這麼多的殘損幣，鑑定清點難度非常大，工作人員連大氣都不敢出，生怕把手裡的「火燒幣」弄碎。現場清分後，還要按照每100張一沓包裝好，包裝都須附上相關圖片和鑑定證明。