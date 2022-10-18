新品像日本軍服? 李寧再陷辱華風波 股價重挫
中國體育服裝品牌李寧近年因「國潮」受到關注，但近日一場新品發布會上一系列的服裝，卻因配色和外形被指特別像「（二戰）日本軍服」，再陷「辱華」爭議，被一些網民直斥「吃中國的飯，砸中國的碗」。李寧17日股價一度大瀉近14%。
來源：YouTube
香港01報導，從新一季宣傳照看到，Model穿上的大衣整體以軍綠色為主，而帽子兩邊有簾子垂下來，這身造型令不少中國網民聯想到日本二戰士兵服裝，「尤其是帽子更像日本士兵戴的帽子，配上軍綠色大衣，簡直就是一模一樣」、「這個，真是不好看，臃腫」、「這也不叫色彩搭配，沒有任何搭配」。
也有不少人認為沒必要有這個聯想，因為類似帽子在北方很常見，「戶外服裝很多這種帽子的，少見多怪」、「這個太扯了，哪裡像軍服了」。
不過也有網民猜測，這是李寧故意這樣做，「是在挑戰底線」，並提到李寧行政總裁為日籍華人錢煒，日文名「高阪武史」，認為事件與他有關。有網民更怒斥「我們把李寧當國貨，李寧卻把我們當傻子戲耍」等。
李寧已非首次掀起辱華爭議。去年李寧進軍台灣市場後，李寧台灣便因在IG、FB發表打折活動稱要慶祝雙十、國慶，遭眾多大陸網民湧入李寧台灣FB專頁質問「到底過哪一個國慶？」
香港信報報導，近年知名品牌被指「辱華」的事件時有發生，例如去年11月，中國知名攝影師陳漫法國品牌Dior拍攝一組照片，因照片中模特兒雙眼細長、滿臉雀斑，氛圍陰森，遭中國網友大罵「刻意醜化中國人」，陷入辱華爭議。而內地零食品牌「三隻松鼠」在2019年推出的廣告，女模特兒「瞇瞇眼」形象，亦被批評是醜化中國人形象。
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