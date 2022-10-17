四通橋內幕曝光…男扮工人 讓反習橫幅被「橋」見

有人權網站發布報告稱，被傳懸掛橫幅的男子彭立發，裝扮成建築工人才成功在四通橋掛出橫幅。（視頻截圖）

日前發生在北京 四通橋的橫幅抗議事件仍持續發酵。有人權網站發布報告稱，被傳懸掛橫幅的男子彭立發，是經過精心設計，裝扮成建築工人才成功掛出橫幅。而中國也傳出多人聲援彭立發，有「人類高質量男性」稱號的網紅自稱在法國，呼籲海外人士參加聲援示威活動；昆明異議人士徐昆、上海大學退休教師顧國平也因轉發相關支持事件文章被警察 帶走。

據「改變中國」（China Changes）發表的報告指出，13日下午發生在北京四通橋的橫幅抗議事件，當事人彭立發（網名彭載舟）穿著橙色工作服，頭戴安全帽，把自己裝扮成一名建築工人，並在橋上疑似點燃東西後冒出黑煙，他趕在警方到場之前迅速完成行動，時間安排得分秒不差；他還帶著預錄的喇叭，重覆播放他提出的訴求，成功引起人們的注意。

彭立發當時掛出的橫幅寫著「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」、「罷工、罷課、罷免獨裁國賊習近平」等。彭立發事件事後在中國的社交媒體上被廣泛流傳，當局隨即封鎖相關關鍵字及信息。

而彭立發事件近日也引來中國國內外一些人士聲援。一名自稱是「人類高質量男性」徐勤根的網民「QINGEN XU徐勤根」在推特 發文稱，他在YouTube上發布一段視頻，聲援北京四通橋事件的當事人彭載舟。他目前在法國，非常讚賞這位勇士的壯舉，希望「所有的中國人都能知道此事」，並稱「習近平可能會終身連任，這是在西方國家不敢想像的」，最後還呼籲在巴黎的海外人士參與周末舉行的「聲援北京四通橋無名義士」示威活動。

另據自由亞洲電台報導，雲南昆明的異議人士徐昆日前因在微信上表達對北京四通橋示威者的支持，被當地警方帶走，遭國保訊問。徐昆表示，國保除了問及徐昆是否認可四通橋抗議之外，還把他發布在推特上的相關支持內容都打印了下來，讓他簽字。他在訊問室待了七個小時後被釋放，他發布關於四通橋抗議信息的微信群已被封。

上海大學退休教師顧國平也因在推特上轉發相關聲援的文圖，自稱16日被一群警察堵在朋友家中後帶走。顧國平說，「他們就是想把我刑拘了，因為我在推特上轉發了彭立發的抗議標語」，呼籲國際社會能關注他和他朋友的安危。