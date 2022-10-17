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反習近平標語紛冒出 網：快聘看廁所員

中國新聞組／北京17日電
中國多地陸續傳出有公共場所出現響應北京四通橋示威者的標語字條或噴漆字樣，要求中共總書記習近平下台。（視頻截圖）
中國多地陸續傳出有公共場所出現響應北京四通橋示威者的標語字條或噴漆字樣，要求中共總書記習近平下台。（視頻截圖）

中共20大順利開幕，一些地方卻不見喜迎20大的氛圍，多地陸續傳出有公共場所出現響應北京四通橋示威者的標語字條或噴漆字樣，要求中共總書記習近平下台。

自由亞洲電台報導，旅居英國的中國人權關注者王劍虹在個人推特上分享四張據說是來自中國國內照片，有具體時間地點。她說，事發時間是2022年10月16日凌晨，在西安包括交大北門對面公交車站、咸寧路共享自行車充值窗口、興慶路檢測亭以及停在八仙庵外街上的車輛窗戶上，都可見到許多手寫標語或紙張，例如：「不要核酸要吃飯、不要封控要自由、不要謊言要尊嚴、不要文革要改革、不要領袖要選票、不做奴才做公民。」這些內容，都與北京四通橋上日前出現的抗議橫幅一致。

根據王劍虹分享的照片，在上述共享單車站充值機上，還貼有白紙黑字手寫上「習近平你爸要你到站下車」的字條。

另外，網上還流傳據說是在北京的中國電影資料館男廁所出現「反獨裁、反核酸」的黑色噴漆照片，另外還有彩色打印出「要自由、要選票、要尊嚴」的海報，則貼在廁所牆上。這些訴求，也都與據信是四通橋掛橫幅男子彭立發在行動前準備的攻略內容相同。

在社群應用程序電報（Telegram）上有不少群組討論說，20大召開之際，就連公共廁所都傳出響應四通橋示威者的行動，當局恐怕要緊急應聘「看廁所員」了。

北京 20大 習近平

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