我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大報告直播大家都要看 小學生也不例外

拒絕為俄羅斯表演 烏指揮家遭俄軍槍殺

河南美女助教 遭揭當小三「拍床照」害元配墮胎

中國新聞組／北京16日電
張石頭受校內學生歡迎。（取材自微博）
張石頭受校內學生歡迎。（取材自微博）

河南開封科技傳媒學院一名女助教「張石頭」近日在網路上爆紅，因為她亮麗的外型，在抖音上吸引超過43萬名粉絲。不過，隨著她的人氣直升，也有「黑料」爆出，稱她是靠當小三上位，曾拍床照向元配示威，讓元配氣得去墮胎，爆料者還痛批「道德敗壞的白蓮花也能教政治？」

綜合媒體報導，張石頭畢業自南師範大學，今年暑假才通過招聘，在河南開封科技傳媒學院「毛澤東概論通識」課堂上擔任助教。她原本因超高顏值被學生關注，相關影片傳到網路上後也引起轟動，被當地網友稱讚是「大學老師的顏值天花板」。

張石頭受校內學生歡迎。（取材自抖音）
張石頭受校內學生歡迎。（取材自抖音）

不過幾天後，一名自稱和張石頭同鄉的網民發文爆料稱，張石頭本名張婉瑩，去年介入他人家庭，導致對方家庭破裂，「這個年齡段的基本全部都知道她幹的事」。

該網民指控，張石頭「明知對方有家庭有孩子」，明目張膽當小三，還有戴元配的手鍊、躺在男方家床上拍照發朋友圈等囂張行徑，讓元配氣得把正在懷的二胎打掉。該網民質疑，「沒有道德底線的人也能去高校教毛概？」、「道德敗壞的白蓮花也能教政治？」

張石頭目前未回應小三指控，但已把抖音上的影片刪光，只在個人主頁的自介欄位寫下「網路不是法外之地，誰也跑不了，靜等」。對此，有網民質疑張石頭的確升遷太快有問題，也有人覺得是人紅了遭人忌妒造謠。

來源：東張+

河南 抖音 墮胎

上一則

失眠商機大？ 月付3萬助入眠 中國「哄睡師」正紅

延伸閱讀

夏州保護墮胎權 民主黨籍州長簽行政命令

夏州保護墮胎權 民主黨籍州長簽行政命令
喬州參議員候選人辯論 民主黨沃諾克 緊咬共和黨沃克嘲警爭議

喬州參議員候選人辯論 民主黨沃諾克 緊咬共和黨沃克嘲警爭議
她爆遭檢察官強暴、逼墮胎 雲林地檢署了解中

她爆遭檢察官強暴、逼墮胎 雲林地檢署了解中
河南毛概女師「神仙顏值」受捧 網酸：教育靠顏值？

河南毛概女師「神仙顏值」受捧 網酸：教育靠顏值？

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
特斯拉神改車 不去充電站跑近3000公里 竟是加裝這個

特斯拉神改車 不去充電站跑近3000公里 竟是加裝這個
涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定