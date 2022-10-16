河南美女助教 遭揭當小三「拍床照」害元配墮胎

張石頭受校內學生歡迎。（取材自微博）

河南 開封科技傳媒學院一名女助教「張石頭」近日在網路上爆紅，因為她亮麗的外型，在抖音 上吸引超過43萬名粉絲。不過，隨著她的人氣直升，也有「黑料」爆出，稱她是靠當小三上位，曾拍床照向元配示威，讓元配氣得去墮胎 ，爆料者還痛批「道德敗壞的白蓮花也能教政治？」

綜合媒體報導，張石頭畢業自南師範大學，今年暑假才通過招聘，在河南開封科技傳媒學院「毛澤東概論通識」課堂上擔任助教。她原本因超高顏值被學生關注，相關影片傳到網路上後也引起轟動，被當地網友稱讚是「大學老師的顏值天花板」。

張石頭受校內學生歡迎。（取材自抖音）

不過幾天後，一名自稱和張石頭同鄉的網民發文爆料稱，張石頭本名張婉瑩，去年介入他人家庭，導致對方家庭破裂，「這個年齡段的基本全部都知道她幹的事」。

該網民指控，張石頭「明知對方有家庭有孩子」，明目張膽當小三，還有戴元配的手鍊、躺在男方家床上拍照發朋友圈等囂張行徑，讓元配氣得把正在懷的二胎打掉。該網民質疑，「沒有道德底線的人也能去高校教毛概？」、「道德敗壞的白蓮花也能教政治？」

張石頭目前未回應小三指控，但已把抖音上的影片刪光，只在個人主頁的自介欄位寫下「網路不是法外之地，誰也跑不了，靜等」。對此，有網民質疑張石頭的確升遷太快有問題，也有人覺得是人紅了遭人忌妒造謠。

來源：東張+