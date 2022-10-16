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委託人代買彩票中了48萬 獎金歸誰的？福建法院判了

中國新聞組／北京16日電
彩票示意圖。（視頻截圖）
彩票示意圖。（視頻截圖）

福建一名男子日前託人代買彩票，開獎後中了48萬元（人民幣，下同，約6.7萬美元），但被委託的人卻不認帳，認為彩票是自己買的，因而告上法院。最後法院判決委託關係確實成立，駁回被委託人的請求。

河北青年報報導，柯姓男子今年5月認識了郭姓男子，兩人與郭男的同事建立一個五人微信群後，兩人又另外加入了兩個接龍購買彩票的微信群。柯男之後多此用微信委託郭男在兩個接龍購買彩票群中購買彩票，並在開獎前將彩票錢透過微信紅包的形式付給郭男。

柯某5月14日再次在五人微信群發出購買指令，郭某隨即在兩個接龍購買彩票群發送購買...
柯某5月14日再次在五人微信群發出購買指令，郭某隨即在兩個接龍購買彩票群發送購買意願，並向彩票點客服人員支付彩票款項。（取材自河北青年報）

柯某5月14日再次在五人微信群發出購買指令，郭某隨即在兩個接龍購買彩票群發送購買...
柯某5月14日再次在五人微信群發出購買指令，郭某隨即在兩個接龍購買彩票群發送購買意願，並向彩票點客服人員支付彩票款項。（取材自河北青年報）

然而，某次柯男委託郭男購買彩票後，並未在開獎前將彩票錢轉給郭男，結果該期彩票中了一等獎，所有中獎者均分並扣除所得稅後，柯男委託購買的2股彩票可分得獎金48萬餘元。柯男這次於開獎後才向郭某微信轉彩票錢，郭男也收下了，然而，郭男之後卻以中獎彩票是自己買的為由，向福建廈門海滄法院提起訴訟，要求柯男支付彩票獎款項48萬餘元。

不過，由於柯郭雙方都透過微信委託，證據充分，法院判決認為，柯男已經多次用同樣的方式委託郭男購買彩票，郭男理應知道柯男的委託之意，而且郭男事後也收下了柯男轉來的彩票錢，雙方的委託關係已經成立，不受轉帳時間是在開獎前後影響，所以認定彩票是柯某委託郭某所購買，中獎彩金理應屬於柯男。

來源：極目新聞

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