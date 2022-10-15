央視：間諜洩尖端武器情報 離境前被捕

央視13日晚間播出間諜離境時被捕畫面。（央視截圖）

20大 召開前夕，官媒連日播映各項紀錄片，除了先前軍事紀錄片披露多款東風系列飛彈外，在國安相關的紀錄片則罕見揭露洩露尖端武器的間諜 在離境時被捕的畫面。

央視13日晚間播出「領航」紀錄片的第12集「安邦基石」，內容著重強調「總體國家安全」，並播出多個國安案件畫面，包含2021年12月上海市國家安全局對涉嫌為境外刺探非法提供情報罪的王某等人予以刑事拘留，他被指控為境外公司非法搜集、提供涉及高鐵敏感性資料。

另外，紀錄片還罕見披露間諜離境時被捕畫面，影片中，鄭州市國家安全局人員在機場 公路上攔截某軍工科研院所一名高級科研人員張建革，官方指出他涉嫌出賣重要軍工涉密材料。

此前偵查人員曾指出，「我們國家很多還沒有投入現役，沒有裝備的武器裝備，就被張建革洩露出去，把我們研製尖端武器的情況，研究的方向，研究的現狀，就毫無保留地透露給間諜情報機關」。