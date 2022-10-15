我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

央視：間諜洩尖端武器情報 離境前被捕

記者廖士鋒／綜合報導
央視13日晚間播出間諜離境時被捕畫面。（央視截圖）
央視13日晚間播出間諜離境時被捕畫面。（央視截圖）

20大召開前夕，官媒連日播映各項紀錄片，除了先前軍事紀錄片披露多款東風系列飛彈外，在國安相關的紀錄片則罕見揭露洩露尖端武器的間諜在離境時被捕的畫面。

央視13日晚間播出「領航」紀錄片的第12集「安邦基石」，內容著重強調「總體國家安全」，並播出多個國安案件畫面，包含2021年12月上海市國家安全局對涉嫌為境外刺探非法提供情報罪的王某等人予以刑事拘留，他被指控為境外公司非法搜集、提供涉及高鐵敏感性資料。

另外，紀錄片還罕見披露間諜離境時被捕畫面，影片中，鄭州市國家安全局人員在機場公路上攔截某軍工科研院所一名高級科研人員張建革，官方指出他涉嫌出賣重要軍工涉密材料。

此前偵查人員曾指出，「我們國家很多還沒有投入現役，沒有裝備的武器裝備，就被張建革洩露出去，把我們研製尖端武器的情況，研究的方向，研究的現狀，就毫無保留地透露給間諜情報機關」。

根據中國判決，張建革2017年因犯間諜罪被法院判處有期徒刑15年，其出賣的情報被確認含機密級國家秘密四大項共九條，秘密級國家秘密六項，屬情報範疇的內部資料五份，其蒐集的情報含機密級國家秘密兩份，屬情報範疇的內部資料一份。

央視13日晚間播出間諜離境時被捕畫面。（央視截圖）
央視13日晚間播出間諜離境時被捕畫面。（央視截圖）

間諜 20大 機場

上一則

香港首現BA.4.6及BQ.1.1新病毒 澳門入境縮為7+3

下一則

實驗失敗？中首個抱團養老喊停 杭州小別墅因疫解散

延伸閱讀

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
央視曝光：雙座殲20搭配3攻擊無人機

央視曝光：雙座殲20搭配3攻擊無人機
北京驚現反習布條「不要領袖要選票」抗議者被捕 王丹讚新坦克人

北京驚現反習布條「不要領袖要選票」抗議者被捕 王丹讚新坦克人
男子曼哈頓中城遭車輾死 女遊民鑽車底偷屍體錢包被捕

男子曼哈頓中城遭車輾死 女遊民鑽車底偷屍體錢包被捕

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起